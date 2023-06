Karemacher nuovo General manager Coca-Cola Italia

Coca-Cola HBC Italia, ha nominato Miles Karemacher a General Manager dal 1 giugno 2023.

Il manager avrà il compito di rafforzare la crescita sostenibile di Coca-Cola HBC Italia sul mercato, contribuendo nel contempo agli obiettivi di Gruppo. Guiderà 2.000 persone che lavorano nelle 6 fabbriche in Veneto, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Campania, nell’headquarter di Sesto San Giovanni.

“Sono lieto di tornare in Italia, Paese nel quale ho cominciato la mia esperienza professionale all’interno di Coca-Cola HBC. Questo momento è caratterizzato da grande dinamismo nel settore e grandi opportunità, dopo anni di incertezze”. Ha detto Miles Karemacher. “Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare il nostro ruolo di Total Beverage Partner 24/7. E anche accelerare gli sforzi verso una reale economia circolare, massimizzando gli investimenti nel Paese in chiave di sostenibilità”.

Chi è Miles Karemacher

38 anni, australiano è entrato in Coca-Cola HBC Italia nel 2016 come Commercial Excellence Director. Dal 2019 a oggi è stato General Manager di Coca-Cola HBC Irlanda e Irlanda del Nord. Prima di Coca-Cola HBC ha lavorato in SABMiller, dove ha ricoperto diversi ruoli senior in ambito commerciale e finanziario. Tra questi Global Head of Revenue Growth Management.

Karemacher subentra a Frank O’Donnell che è stato nominato Direttore della regione commerciale. Area che comprende Adria, Bulgaria, Grecia e Cipro, Macedonia del Nord, Romania, Serbia e Montenegro e Ucraina-Armenia-Moldavia.

Coca-Cola HBC Italia

Coca-Cola HBC Italia è il principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale. Impiega circa 2.000 dipendenti e opera attraverso 6 stabilimenti. Tre dedicati alla produzione di bibite situati a Nogara (VR), Oricola (AQ), Marcianise (CE). Due siti di imbottigliamento di acque minerali, Fonti del Vulture a Rionero in Vulture (PZ) e Lurisia a Roccaforte Mondovì (CN). A questi si aggiunge un innovativo polo situato a Gaglianico (BI) dedicato alla produzione di preforme in plastica riciclata (rPET). E destinate all’imbottigliamento dei prodotti dell’azienda.

Coca-Cola HBC Italia si presenta sul mercato come un 24/7 con un portafoglio prodotti in grado di coprire tutte le occasioni di consumo, dalla colazione fino al dopocena. Per ampliare l’ offerta commerciale, dal 2018, distribuisce anche oltre 60 referenze di Spirits di brand nazionali ed internazionali. Impegnata nel campo della responsabilità sociale d’impresa, Coca-Cola HBC Italia pubblica ogni anno un Rapporto Socio-Ambientale.