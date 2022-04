K-Way Spa acquista K-Way France Sas

K-Way S.p.A. ha perfezionato l’acquisto dell’intero capitale sociale di K-Way France S.a.s, società licenziataria del marchio K-Way® in Francia. L’azienda opera sul territorio tramite una rete di negozi monomarca, diretti e in franchising. E inoltre grazie a una distribuzione a selezionati negozi multimarca.

L’operazione di acquisto permetterà di consolidare ulteriormente la crescita del marchio K-Way® in uno dei principali mercati di riferimento. Soprattutto in Francia paese dove il marchio ha avuto origine a metà degli anni Sessanta.

Nell’operazione(K-Way S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi, con i partner Carlo Pavesio e Carlo Peyron (nella foto). Inoltre l’azienda si è avvalsa della collaborazione dello Studio Legale di Parigi Sekri Valentin Zerrouk. Il team dello studio parigino era composto dal partner Franck Sekri e dagli Associates, Céline Raynal e Antoine Moulin.

I venditori K-Way France S.a.s, sono stati assistiti dallo Studio Legale FTPA di Parigi. Il team dello studio di avvocati era composto dal partner Antoine Gautier-Sauvagnac, dal Counsel François-Xavier Beauvisage. E inoltre dall’Associate Agathe Laporte.

La leggenda vuole che il marchio K-Way sia nato in un giorno piovoso. Il commerciante di abbigliamento Léon-Claude Duhamel pensò a un oggetto antipioggia che fosse più pratico di un ombrello. Ma anche più comodo di un impermeabile e, inoltre, che si potesse richiudere in una tasca-marsupio una volta utilizzato. Così vennero creati nello stesso momento un giubbino impermeabile e un’azienda, il cui nome entrò nel dizionario per indicare quello specifico capo di abbigliamento.