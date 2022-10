Joanne Chan sale in Public Relations Global Network

PRGN, tra i 5 più grandi network internazionali di agenzie indipendenti di Rp ha nominato Joanne Chan, – LBS Communications – Vice Presidente per l’area APAC. Inoltre include nel suo gruppo in Nuova Zelanda, anche l’agenzia Alexander PR.

La nomina è stata formalizzata in occasione del meeting semestrale che si è appena tenuto a Singapore. Lì si sono incontrati i titolari delle agenzie del network per condividere le best practice e le rispettive visioni sugli ostacoli e le opportunità per l’industria della comunicazione.

“Per più di 20 anni, Joanne Chan è stata una pioniera e una innovatrice nel settore delle relazioni pubbliche”. Ha dichiarato David Fuscus, Presidente del PRGN e CEO di Xenophon Strategies, Inc. (Washington, D.C.). “Joanne potrà porre la sua esperienza al servizio della nostra organizzazione per svilupparne il potenziale in un’area di crescente interesse economico e strategico”.

Chan ha fondato LBS Communications Consulting Limited

Chan è fondatrice e Managing Director di LBS Communications Consulting Limited. La società di comunicazione finanziaria vanta clienti nei settori dell’energia e dei servizi pubblici, delle Tlc e dell’IT, del retail dell’industria, dei servizi professionali, dell’ospitalità e dei viaggi.

Chan lavorerà con le agenzie del PRNG di Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Malesia e Singapore per sostenere lo sviluppo della comunicazione all’interno della regione.

Andy See Teong Leng, Presidente uscente per l’area APAC assumerà la presidenza del PRGN alla scadenza del mandato di David Fuscus, nel Maggio del 2023.

Durante il meeting di Singapore, il PRGN ha annunciato l’ingresso di una nuova agenzia, Alexander PR, in Nuova Zelanda, espandendo la sua presenza nell’area dell’Asia-Pacifico. Il numero complessivo di agenzie sale così a 53.

Arriva Alexander PR

Alexander PR, è un’agenzia di relazioni pubbliche a servizio completo specializzata nella gestione della reputazione di aziende ed organizzazioni.

“PRGN è fiero di dare il benvenuto ad Alexander PR. Sotto la guida esperta di Kate e Dwayne Alexander, l’agenzia offre consulenza strategica e servizi innovativi a prestigiosi brand in vari settori”. Ha dichiarato David Fuscus, Presidente del PRGN. “L’ingresso nella grande famiglia globale del PRGN rappresenta una pietra miliare per noi e sappiamo che andrà a beneficio sia del nostro team che dei clienti”. Ha affermato Kate Alexander, co-fondatrice di Alexander PR.

