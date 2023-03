Jens Hackebeil Cfo di Oetker Collection

Jens Hackebeil è il nuovo Chief Financia Officer di Oetker Collection.

della compagnia.

Chi è Jens Hackebeil

Nato in Germania è entrato a far parte del gruppo nel 2011, ricoprendo

vari ruoli all’interno dei dipartimenti finanziari, sia delle singole proprietà sia a livello corporate. Dal 2020,

è stato promosso a Vice President Finance, supervisionando tutti gli aspetti finanziari

dell’organizzazione. In questo periodo, è stato anche responsabile della conformità del gruppo.

Ha dimostrato un forte senso di leadership e una grande abilità a valutare le opportunità di sviluppo. Inoltre

ha seguito le trattative per la gestione degli hotel. E implementato sistemi e strumenti finanziari

innovativi a livello globale.

Nella sua nuova carica, Hackebeil lavorerà a stretto contatto con il CEO, Timo Gruenert per fornire

un’efficace strategia finanziaria, oltre a collaborare con i Gm e Md. Obiettivo:

implementare i piani finanziari e i modelli economici nelle proprietà firmate Oetker Collection. Inoltre, sarà

a tutti gli effetti un membro del Comitato Esecutivo stakeholder essenziale nelle attività di

sviluppo dei progetti di hôtellerie.

Timo Gruenert, CEO di Oetker Collection

“La nomina è alla base della solida pianificazione di successione della nostra azienda. Nel corso della sua carriera,

l’esperienza e la lungimiranza di Jens sono state fondamentali per molti dei nostri successi. Ha dato prova della sua perspicacia, sempre dimostrando di essere fedele ai valori del brand”.

Per Hackebeil in questo nuovo viaggio punta a rafforzare ulteriormente il piano

finanziario della compagnia e ottimizzare le opportunità di crescita.

Dopo aver conseguito la Laurea Triennale in International Hospitality a Brighton, Hackebeil

ha completato il programma in Hotel Real Estate Investments and Asset Management. Ha scelto la Cornell

University e, in seguito, ha ottenuto un MBA in Business Administration alla Steinbeis School di Berlino.

Ha partecipato anche a specializazioni alla SDA Bocconi e NYU Stern. A partire dal 2017, Hackebeil è docente

del Bachelor e del Master in Hospitality Project Planning & Development presso la IU (International

University).

Chi è Oetker Collection

Oetker Collection è un’eccezionale collezione di “Masterpiece Hotel”, tenute e ville in Europa, Regno

Unito, Brasile e Caraibi. Situate nelle destinazioni più ambite del mondo, tutte le proprietà sono un punto

di riferimento e icone di eleganza. Fondono l’ospitalità leggendaria con il genuino spirito di famiglia di

Oetker Collection. Dal 1872 Oetker Collection preserva ed estende i suoi standard unici nel mondo

dell’ospitalità, attraverso l’acquisizione e la gestione di proprietà uniche nel loro genere.

L’attuale portfolio include Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa a Baden- Baden, Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes. E ancora Château Saint-Martin & Spa a Vence, The Lanesborough a Londra, L’Apogée Courchevel, Eden Rock. E inoltre St Barths, Jumby Bay Island ad Antigua, Palácio Tangará a San Paolo, The Woodward a Ginevra e Hotel La

Palma. A Capri l’apertura è prevista per il 2023, e The Vineta Hotel a Palm Beach, in apertura nel 2024 e oltre

150 ville private e residenze in tutto il mondo.