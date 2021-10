Jeff Abbott è il nuovo ceo di Ivanti

Ivanti rafforza il consiglio di amministrazione attraverso nuove nomine, la prima riguarda Jeff Abbott diventato nuovo ceo della società. Perché è importante questa notizia.

Ivanti è una piattaforma di automazione che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge. Ha deciso di premiare Jeff Abbott nominandolo ceo della società per i successi ottenuti. Abbot infatti insieme con Schaper, ha guidato Ivanti nel raggiungimento degli incredibili risultati degli ultimi 18 mesi. L’azienda ha più che raddoppiato il fatturato, superando il miliardo di dollari. Inoltre ha continuato a investire nei propri clienti e dipendenti con una strategia di crescita organica e di acquisizione.

Jeff Abbott è presidente dell’azienda da gennaio 2020

Abbot è entrato in carica il 1 ottobre 2021, subentrando a Jim Schaper. Ivanti è sostenuta da Clearlake Capital Group, L.P., TA Associates e Charlesbank Capital Partners, LLC (assieme ai loro affiliati, Clearlake, TA, e Charlesbank).

Abbott ha alle spalle più di 25 anni di esperienza in aziende di software e servizi di grandi dimensioni, come Accenture, Oracle e Infor. Come presidente ha supervisionato tutti gli aspetti della strategia e dell’esecuzione del prodotto e del go-to-market. Tra cui sviluppo e gestione di soluzioni, marketing, vendite globali, customer experience e operation. Grazie alle ultime acquisizioni – tra le altre Pulse Secure, MobileIron, Cherwell e, più recentemente, RiskSense – Ivanti ha potenziato le proprie soluzioni, creando una struttura di sicurezza completa. Una struttura fondata sul modello Zero Trust, e un’architettura di servizi IT in grado di risolvere le criticità che si presentano nel nuovo ambiente di lavoro.

Il nuovo ceo si unirà al Cda con i neo presidenti Chris Heim e Dan Mayleben, leader di settore esperti nel guidare la crescita, generando valore di lungo termine nelle aziende di software. Heim è il presidente esecutivo di HelpSystems, azienda di cybersecurity e automazione di cui è stato in precedenza ceo. Mayleben fa parte del Cda. In azienda ha operato come cfo, lavorando con Heim per triplicare le dimensioni della società attraverso investimenti sulla cybersecurity e costruendo un’azienda di grandi dimensioni.

Ivanti offre software per infrastrutture critiche a più di 20mila clienti nel mondo. I due manager hanno svolto un ruolo fondamentale nel determinare la crescita e il successo di molte altre aziende di software e sono stati soci di TA e Charlesbank per diversi anni.

