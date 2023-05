Jean-Pierre Hathout presidente di MiR

Mobile Industrial Robots (MiR), produttore globale di robot mobili autonomi (AMR), ha nominato Jean-Pierre Hathout Presidente della società.

Succede a Walter Vahey, che ricoprirà il ruolo di consulente

Jean-Pierre Hathout, precedentemente presidente di SIT Controls USA, ha maturato un’esperienza di 17 anni presso Bosch. Ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali a livello internazionale. Jean-Pierre ha conseguito un dottorato in ingegneria meccanica presso il Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ha una profonda esperienza tecnologica e capacità di guida dei team in ambito globale. Tra cui la gestione di attività negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi, in Turchia e in Cina.

Lungo periodo di transizione

Il ruolo di Vahey in affiancamento ad Hathout garantirà un agevole passaggio delle competenze aziendali e la transizione della leadership. “Siamo felici che Jean-Pierre si unisca al team MiR per guidare l’azienda verso un’ulteriore crescita”. Ha detto Vahey. “Sarò lieto di assisterlo durante il suo periodo iniziale in MiR”. Vahey è stato nominato presidente di MiR nell’ottobre 2022 e il suo ruolo è stato determinante nella supervisione della fusione della società con AutoGuide Mobile Robots. In precedenza, ha ricoperto posizioni di direzione presso la società madre di MiR, Teradyne, per 37 anni.

Continuità della strategia con il nuovo presidente

“Sono grato per l’opportunità di entrare a far parte di MiR, un pioniere innovativo nel settore dei robot mobili autonomi. Mi impegnerò a perseguire gli obiettivi strategici per l’ulteriore crescita di MiR, con una forte attenzione all’ampliamento del portfolio. E soprattutto al rafforzamento del rapporto con i clienti globali “. Ha detto Hathout. Il manager risiede con la sua famiglia a Charlotte, nella Carolina del Nord. Il nuovo incarico lo porterà a trasferirsi a Odense, in Danimarca. garantirà comunque la propria presenza anche a Boston, nel Massachusetts, dove ha sede la società madre Teradyne.

A proposito di Mobile Industrial Robots (MiR)

MiR sviluppa e produce una delle gamme più avanzate di robot mobili autonomi (AMR) . Sistemi in grado di automatizzare in modo rapido, semplice ed economico la logistica interna. E di ottimizzare la movimentazione dei materiali. Offre una delle flotte più innovative di robot mobili che vengono utilizzate sia da grandi imprese che da clienti di piccole e medie dimensioni dalla produzione alla logistica e alla sanità.

Fondata in Danimarca nel 2013, MiR è cresciuta fino a diventare un leader globale con quasi 220 distributori e system integrator certificati in 60 paesi. E’ stata acquisita da Teradyne nel 2018 e nel 2022 Ha unito AutoGuide Mobile Robots a MiR per offrire un’ampia linea di prodotti AMR con un range di carico utile, da leggero a pesante. La sede centrale di MiR è a Odense, in Danimarca. Ha uffici regionali a Holbrook, NY, San Diego, CA, North Reading, MA, Georgetown, KY, Singapore, Francoforte, Barcellona, Tokyo, Seoul e Shanghai.