Janus Henderson crede nell’Italia e rafforza il suo team

E’ uno dei principali gestori patrimoniali con l’obiettivo di aiutare i clienti a raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine. Per questo il gestore offre un’ampia gamma di soluzioni di investimento azioni, reddito fisso, azioni quantitative, strategie multi-asset e alternative.

Il team in Italia è uno tra i più consolidati in Europa continentale poiché è attivo da oltre vent’anni.

Non pago il gestore rafforza il team con un nuovo ingresso nella distribuzione retail. E’ Giulia Abbruzzese il nuovo arrivo che ha assunto il ruolo di sales executive. Lavorerà da Milano e riporterà a Nicola Tomaiuolo, senior sales manager.

Nell’ambito della sua attività, Giulia contribuirà alla crescita del segmento retail in Italia. Si concentrerà sullo sviluppo delle relazioni con le principali reti di consulenti finanziari e private bankers. Nonché sull’incremento della penetrazione del brand in Italia. Prima di entrare in JHI aveva svolto le funzioni di relationship manager e fund specialist in Anima Sgr. In precedenza aveva lavorato in HSBC global asset management e Mediobanca.

Federico Pons country head per l’Italia di Janus Henderson

“L’Italia rappresenta un mercato di importanza strategica per la nostra società e continueremo a investire per ottimizzare e ampliare l’attività di distribuzione. Con Giulia nel team saremo in grado di rafforzare ancora le relazioni esistenti e di svilupparne di nuove, e dare ulteriore slancio alla continua crescita nel segmento retail”.

La nomina di Giulia segue a stretto giro il lancio di due fondi conformi all’articolo 9 in diversi Paesi europei. Tra cui l’Italia, allo scopo di soddisfare la crescente domanda di fondi sostenibili da parte degli investitori. A settembre Janus Henderson ha introdotto i fondi Sustainable Future Technologies Fund e US Sustainable Equity Fund. A conferma della volontà dell’azienda di rispondere alle esigenze della clientela e contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile.

Al 30 giugno 2021, Janus Henderson aveva un patrimonio di circa US$ 428 miliardi in gestione, oltre

2.000 dipendenti e uffici in 25 città in tutto il mondo. La società ha sede legale a Londra ed è quotata

presso la New York Stock Exchange (NYSE) e l’Australian Securities Exchange (ASX).

