Italiaonline affida le sue finanze a Michelini

Italiaonline accoglie Massimo Michelini nella sua squadra di top management in qualità di Chief Financial Officer (CFO).

Un manager di consolidata esperienza

Milanese, una laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, Michelini proviene da Amplifon Italia, dove è stato CFO nonché membro del CdA. In precedenza, è stato CFO nel Gruppo Pellegrini, dopo aver maturato esperienze manageriali in ambito amministrativo-finanziario in aziende quali Sanofi e Boeringer Ingelheim.

Michelini ha all’attivo ruoli da CFO in aziende italiane ed estere

Secondo Roberto Giacchi, Ad di Italiaonline, Michelini è un manager di riconosciuta esperienza e competenza, sviluppata in aziende leader nel proprio settore. “Sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per continuare il nostro percorso di sviluppo di Italiaonline. Ringrazio Francesco Guidotti, CFO uscente, per il lavoro svolto, con l’augurio di proseguire con successo nelle prossime sfide professionali che lo attendono”.

Italiaonline opera nei segmenti Consumer, PMI e Grandi Clienti

Italiaonline è presente con i brand Libero, Virgilio, DiLei, QuiFinanza, Supereva, Buonissimo, SiViaggia, PagineBianche, PagineGialle, PagineGialle Casa, TuttoCittà. Aggiunge ogni mese 26.4 milioni di utenti unici* di cui 22.4 milioni da mobile, con una market reach quasi del 59%**. Nel segmento PMI oltre 200mila Imprese oggi si affidano a IOL per servizi di presenza online, di sviluppo di siti vetrina o abilitati all’e-commerce, di web marketing e digital advertising (inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network e i motori di ricerca) e per tutte le soluzioni finalizzate ad aumentare il business e la reputazione online.



Fonte: Audiweb 2.0 Media View, powered by Nielsen, TDA, Dec 2021