Istanbul invasa dai calzaturieri italiani

Da oggi al 4 dicembre si svolge a Istanbul la rassegna Export Gateway to Africa organizzata dai Assocalzaturifici.

Per la nostra calzatura il mercato Africano a livello di export vale 3.553.591 paia di scarpe pari a 62, 31 milioni di euro con un prezzo medio a paia di 17,54 euro. Cinque sono le destinazioni più significative per il mercato italiano. E più precisamente la Repubblica Sudafricana, Ghana, Algeria, Egitto e Nigeria. Le prime tre coprono quasi il 65% del totale export.

Istanbul è la porta verso le destinazioni più proficue

A Istanbul Assocalzaturifici porta il know how e il meglio del settore calzaturiero italiano. Sono state allestite 12 vetrine ognuna dedicata ad uno dei 12 brand che hanno partecipato alla precedente edizione di Aymod in primavera. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza i valori di artigianalità, eccellenza ed heritage dei maestri calzaturieri italiani.

Siro Badon presidente di Assocalzaturifici

“La manifestazione turca si annuncia quindi come una prospettiva interessante per incontrare una clientela con cui al momento non è possibile interloquire. Una clientela che rappresenta un mercato dalle grandi potenzialità, in un segmento differente da quello in cui operano la maggior parte dei calzaturieri italiani”.

Assocalzaturifici è l’Associazione Nazionale dei Produttori di calzature italiani. Nata nel 1945, Assocalzaturifici è portavoce dell’eccellenza di un comparto che fattura14 miliardi di euro, occupa 77.000 addetti ed esporta l’85% della produzione. L’80% degli associati è composto da Pmi che fanno dell’innovazione di processo, dell’investimento nella qualità e nel design e della propensione all’export. Assocalzaturifici organizza MICAM Milano, la manifestazione internazionale della calzatura più importante al mondo, che si svolge presso i padiglioni di Fiera Milano, a Rho.

Share