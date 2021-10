Instagram tutte le novità da oggi

Oggi Instagram ha introdotto diverse novità! Tante nuove funzionalità per rendere la creazione e la condivisione di contenuti ancora più semplice e coinvolgente.

Le novità di oggi 19 ottobre

Collaborazioni: la nuova funzionalità per permettere la collaborazione tra gli utenti, che possono così diventare co-autori di post e Reel. Ogni utente potrà invitare un altro a collaborare nella creazione di contenuti. Se l’invito è accettato, tutti e due gli account compariranno come autori del post o del Reel, che sarà visibile ai follower di entrambi. Inoltre, il post o il Reel così creato sarà presente su entrambi i profili e avrà un conteggio di like e visualizzazioni condiviso, così come condiviso sarà il thread di commenti.

Le novità di mercoledì 20 ottobre

Fundraiser Prompts. Un nuovo modo che permette di creare una campagna di raccolta fondi in maniera più semplice e immediata. L’aggiornamento consentirà di lanciare la raccolta grazie al tasto + presente nell’angolo in alto a destra dello schermo. cliccandoci sopra, sarà possibile selezionare una realtà no profit e aggiungere la raccolta fondi direttamente in un post nel feed.

Le novità di giovedì 21 ottobre

Superbeat e Dynamic/3D Lyrics. A partire da giovedì, sarà possibile trasformare ogni Reel in un’esperienza unica e nuova. Superbeat introduce effetti speciali nel Reel al ritmo della musica scelta dall’utente in maniera intelligente e perfettamente sincrona. Mentre 3D Lyrics offre la possibilità di aggiungere due nuovi effetti al testo della canzone che appare sullo schermo, rendendo ogni Reel ancora più coinvolgente. Questo aggiornamento permetterà di velocizzare l’editing dei video in modo da rendere la creazione e la condivisione dei Reel ancora più semplice

Infine, sempre giovedì 21 ottobre, Instagram introdurrà l’aggiornamento più atteso della settimana…

La possibilità di creare post dal desktop! Gli utenti di Instagram potranno finalmente postare foto e video (sotto il minuto di durata) direttamente dal proprio computer.

Share