Impresa Valore e Lavoro candidature fino al 5 aprile

Premi “Impresa e Lavoro” e “Impresa e Valore”. Sono partiti i bandi della Camera di commercio che premiano imprenditori e dipendenti che hanno contribuito alla crescita del sistema economico dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi. La cerimonia di premiazione si terrà al Teatro alla Scala domenica 15 ottobre 2023.

Premi “Impresa e Lavoro” e “Impresa e Valore”, aperte le candidature fino a mercoledì 5 aprile

Impresa e Lavoro. Il premio verrà assegnato a 150 imprese e 150 dipendenti dei territori che si siano contraddistinti per correttezza professionale e imprenditoriale. E inoltre per la pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socioeconomico.

Maggiori informazioni sul bando e sull’invio delle candidature a questo link

Il premio è rivolto alle imprese che nell’ultimo triennio (2020 – 2022) abbiano avuto un impatto positivo sui territori e sulle comunità in cui sono inserite. Accrescendone la competitività con una nuova creazione di valore, in linea con i più moderni indicatori di sviluppo sostenibile. Per la valutazione di questo impatto saranno considerati come elementi chiave. Ovvero la creazione di relazioni positive con la cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo di progettualità condivise con i player del territorio (enti pubblici, associazioni). Inoltre i vantaggi in termini di impatto ambientale, culturale o economico apportati dall’impresa nel territorio in cui opera. I benefici in termini sociali e di welfare prodotti dall’impresa per la comunità.