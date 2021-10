Il tiramisù espresso MEESOO nella gdo

MEESOO®: il Tiramisù Espresso arriva nel bellunese grazie all’accordo con il Gruppo Walber

La startup che ha inventato la prima macchina per realizzare il tiramisù espresso ha ripreso la propria attività a pieno regime dopo le problematiche del lockdown. Sono ripartiti i contatti con l’estero, ma senza dimenticare il valore del presidio in ambito locale, come nel caso di Belluno e provincia.

Due dei centri del Gruppo Walber – catena di supermercati nel bellunese – ospitano MEESOO®, la prima macchina per realizzare il tiramisù espresso, pronto in 30 secondi. Una macchina frutto di un percorso creativo avviato nel 2012 da Iuri Merlini, ingegnere specializzato in startup ad alto contenuto di innovazione. E con la passione per il tiramisù. I punti vendita in questione si trovano – entrambi a marchio Super W – rispettivamente a Belluno (in via Veneto 139) e a Sedico (via Belluno 10).

“Nello specifico – afferma Iuri Merlini – abbiamo posizionato presso i supermercati due macchine nelle rispettive aree-bar. Siamo anche presenti con i prodotti da supermercato (“MEESOO Portami” Via e “Crema Tiramisù”) nei reparti surgelati dei due centri vendita in questione. In questo modo, il consumatore può degustare MEESOO preparato al momento presso il bar del supermercato, oppure lo può acquistare e degustarlo con la famiglia a casa”.

MEESOO vuole esportare il tiramisù espresso all’estero

L’approdo nel bellunese, grazie all’accordo con Walber è in linea con la filosofia imprenditoriale di MEESOO (l’omonima società titolare del marchio): conquistare i mercati anche fuori dai confini italiani. “Prima del lockdown stavamo vivendo una interessante fase di espansione sia in Italia, che all’estero. La ripartenza è stata positiva, e abbiamo anche aperto un nuovo stabilimento produttivo in provincia di Pordenone. Siamo pronti per riprendere i contatti con l’estero. Essere presenti nei supermercati Walber ci garantisce ottimi ritorni dal punto di vista della brand awareness, così come anche in termini di business.”

Il rafforzamento nel territorio di Belluno e provincia è testimoniato anche dal nuovo accordo con un cliente a Cortina d’Ampezzo. Si tratta della Spiaggia Verde, punto di ristoro a Cortina dove gli avventori del locale potranno degustare MEESOO durante le loro passeggiate in montagna. Oppure al termine delle cene come “tocco finale” all’interno di un menù raffinato.

A chi si rivolge il tiramisù espresso

MEESOO® si rivolge agli operatori del settore Ho.Re.Ca. – caffetterie, bar, gelaterie, ristoranti, catering, hotel, catene della ristorazione. Oltre al tiramisù classico, che segue la ricetta originale, si possono realizzare anche il MEESOO® Baby, delicato e senza caffè e con due biscotti leggeri al posto dei savoiardi. Inoltre il MEESOO® Kafè con caffè espresso bollente, crema soffice, un biscottino e un tocco di cacao. La macchina viene fornita in comodato d’uso ed è destinata ad operatori professionali della ristorazione (canale Ho.Re.Ca.

Chi è il Gruppo Walber

Vanta una storia lunga e prestigiosa. Nasce da un’azienda familiare fondata nel 1921 come ingrosso di alimentari e spezie. Entra nel settore della grande distribuzione nel 1974 con il primo supermercato, “Comprameglio” di Ponte nelle Alpi. Negli anni, il Walber ha modificato la struttura aziendale adeguandola ai cambiamenti del mercato e offrendo ai propri clienti prodotti e servizi all’avanguardia. I suoi 15 supermercati, distribuiti nella Provincia di Belluno, sono diventati punto di riferimento per i quasi 10,000 clienti giornalieri.

