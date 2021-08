Ikea sbarca su TikTok

L’azienda svedese Ikea approda su TikTok con la campagna ThatsOkBoomer e allarga il suo pubblico di riferimento per parlare direttamente alla Generazione Z. Per farlo sceglie la campagna #ThatsOkBoomer. ‘Ok Boomer’ fa parte dello slang della Gen Z, utilizzata per sottolineare la distanza generazionale e l’incapacità di capire il punto di vista e i bisogni della nuova generazione.

ThatsOkBoomer racconta la convivenza tra le due generazioni con i due ‘testimonial’: Madame ed Elio. Due voci che rappresentano la propria generazione di appartenenza ma sono apprezzati da tutti.

Un video manifesto che riassume il diverso ruolo che la casa ricopre per le due generazioni e il loro differente approccio agli spazi abitativi.

Matteo Bellini Integrated Media Manager di IKEA Italia

“Abbiamo voluto trattare con ironia un tema da sempre centrale, ma che nell’ultimo anno ha acquisito un’urgenza maggiore a causa della contingenza, La condivisione degli spazi abitativi tra figli e genitori. IKEA si fa portavoce delle esigenze della Gen Z. E’ possibile trovare delle soluzioni che rendano la casa il luogo di un incontro positivo, nel rispetto delle esigenze diverse e comprensibili e dei reciproci spazi. La pandemia ha imposto una riorganizzazione ancora più intelligente degli spazi abitativi. E IKEA ha risposto con la combinazione infinita delle sue soluzioni.”

Madame ed Elio portano in scena le situazioni che vivono quotidianamente figli e genitori. I due protagonisti si muovono tra i diversi ambienti della casa.

La comunicazione su TikTok proseguirà attraverso la pubblicazione di consigli e soluzioni che vedranno protagonisti i co-workers dell’azienda. Il dialogo con la Gen Z continuerà a essere alimentato attraverso pillole social sviluppate per dare una risposta alle esigenze espresse dai giovanissimi.

