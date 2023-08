IDC MarketScape si affida a Kyriba

Kyriba è stata nominata da IDC MarketScape “Leader” nelle Applicazioni di Tesoreria Aziendale e Gestione del Rischio basate su SaaS e Cloud. Lo studio IDC MarketScape fornisce un’analisi completa dei fornitori di software di gestione della tesoreria nel mercato. Come le funzionalità di gestione della liquidità e del denaro stiano guidando l’innovazione su larga scala. E inoltre su cosa concentrarsi dopo aver implementato e collaborato con una soluzione di classe mondiale.

Un aiuto per i CFO e i team di Tesoreria

“Il riconoscimento ottenuto da parte di una grande azienda di analisi tecnologiche è un’importante conferma del costante impegno nel risolvere diverse problematiche per i CFO e i Tesorieri”. Ha dichiarato Bob Stark, Global Head of Market Strategy di Kyriba. “Oggi i CFO si aspettano innovazione e agilità. Kyriba ha dimostrato una visione e una strategia supportata da intelligenza artificiale, API e analisi che darà potere ai team finanziari per anni”.

Si punta a ridurre il rischio e accelerare la crescita del business

Kyriba supporta più di 2.500 clienti in tutto il mondo. In precedenza è stata nominata “Leader” nelle valutazioni dei fornitori IDC MarketScape Applicazioni di Tesoreria e Gestione del Rischio. E’ riconosciuta per la sua piattaforma SaaS sicura e scalabile per i CFO e i loro team per massimizzare la crescita. Inoltre proteggersi dalle perdite causate da frodi e rischi finanziari e ridurre i costi operativi.

“I CFO richiedono partner tecnologici affidabili con strategie dati comprovate. L’obiettivo è quello di gestire e ottimizzare con precisione il denaro, la liquidità e il rischio finanziario in un difficile scenario economico”. Ha dichiarato Kevin M. Permenter, Senior Research Analyst, Enterprise Applications and Digital Commerce di IDC. “Le aziende nominate Leader da IDC MarketScape hanno dimostrato visione e capacità. Aiutano ad aumentare la resilienza delle aziende contro rischi interni ed esterni. E inoltre forniscono gli strumenti e i dati per massimizzare la visibilità e la fattibilità delle operazioni finanziarie”.

Qui è possibile consultare l’estratto di IDC MarketScape che include il profilo del fornitore Kyriba.