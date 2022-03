Icam Cioccolato compie 75 anni con un +7%

Icam Cioccolato da diversi anni ha un trend di fatturato in crescita dai 315 milioni di euro del 2015 ai 189 Milioni (+40%), di cui 12 milioni di incremento del 2021.

Un risultato generato su 25.000 tonnellate di fave di cacao acquistate nel corso dell’anno (+4% rispetto al 2020) e che ha permesso di raggiungere il 60% del mercato estero.

25.000 tonnellate di fave di cacao acquistate

I risultati economici raggiunti non sono l’unico elemento degno di menzione. il 2021. Momento di assestamento dopo l’anno dei lockdown e dello stravolgimento che la crisi pandemica ha portato sui mercati. Per Icam è stato un’importante occasione per guardare alla propria storia e al proprio modus operandi. E inoltre per ridefinire una nuova identità aziendale legata alla sostenibilità.

Chocolate by Nature è la summa della nuova corporate identity. Dimostrazione del totale rispetto che l’azienda rivolge alla materia prima, il cacao, da oltre 75 anni e di quanto il cacao stesso sia naturalmente presente nel Dna della famiglia Agostoni. Da tre generazioni se ne prende cura per realizzare cioccolato di altissima qualità. Un approccio che l’azienda persegue da sempre ma che, proprio attraverso il payoff Chocolate by Nature, ha deciso di ribadirlo ai propri stakeholder.

Valorizzare il cacao nel rispetto dell’intera filiera

Ha declinato il suo payoff in quattro pilastri principali, attraverso un impegno concreto. L’intento è quello di valorizzare il cacao come elemento principe del più ampio rispetto che l’azienda rivolge all’intera filiera. Prendersi cura delle persone che lo lavorano – nei paesi d’origine come nello stabilimento di Orsenigo. Coltivare cacao e produrre cioccolato mantenendo inalterati i delicati equilibri che regolano il nostro pianeta. Ricercare sempre le tecnologie più innovative grazie alle quali è possibile occuparsi in maniera efficiente degli altri tre elementi.

Cacao e cioccolato certificato bio/FairTrade

Secondo Angelo Agostoni presidente di Icam Cioccolato l’attenzione verso filiera, persone, ambiente e innovazione sono da sempre i principi cardine che guidano il gruppo. Il gruppo ha messo il suo impegno verso la sostenibilità nero su bianco, realizzando il manifesto del cioccolato. Professionisti, GDO, artigiani, industrie dolciarie o consumatori finali possano decidere di scegliere Icam non soltanto per la qualità ma anche per il modo in cui è realizzato.

Angelo Agostoni

Il neonato approccio Chocolate by Nature di Icam, poggia già su un progetto orientato a incrementare il rispetto del pianeta. Una joint venture dall’elevato livello di innovazione con un’azienda produttrice di incarti, ha portato Icam a realizzare il primo packaging compostabile e certificato. Già immesso sul mercato come incarto delle nuove tavolette Vanini Uganda Bio sarà il fiore all’occhiello della proposta di Icam ai clienti esteri.

25 nuove assunzioni per un trend del cioccolato in crescita

Icam si è impegnata anche verso le proprie persone di Orsenigo (aumentate nel 2021 di 25 unità) attraverso l’introduzione dell’elemento di professionalità. Un programma studiato per valorizzare le competenze professionali a tutti i livelli e per tutti i reparti. Un programma che ha permesso a tutti i lavoratori di testare le proprie abilità, implementarle e ricevere un bonus in busta paga.

Il piano industriale triennale, concordato con circuito di doppi tassi percentuali è stato approvato con estrema soddisfazione anche dagli istituti di credito. Entro il 2024 è previsto un massiccio piano di investimenti. Tecnologici e non solo, per incrementare l’innovazione dell’azienda con acquisizione di nuovi macchinari e realizzazione di un Innovation Center legato al nostro polo di formazione ChocoCube.