I Suoni delle Dolomiti ascoltati con VDNEWS

Notizie, contenuti di approfondimento, gallery, video dalla foresta dei suoni e copertura live delle esecuzioni musicali: la strategia di VDNEWS per “I Suoni delle Dolomiti”. La manifestazione ha generato 1,3 milioni di reach, 25.000 interazioni e 690.000 view&read. TikTok ha ottenuto oltre 110.000 visualizzazioni.

Da 26 anni le Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità, ospitano uno degli eventi più suggestivi dell’estate, “I Suoni delle Dolomiti”, il festival ad alta quota. Un evento nel quale interpreti di fama internazionale esprimono la propria creatività dialogando con l’ambiente che li accoglie, con la poesia del silenzio. Il pubblico non è semplice spettatore: si siede attorno ai musicisti, in un’atmosfera informale ma rispettosa.

“I Suoni delle Dolomiti” short break per il Trentino

VDNEWS ha sviluppato la campagna per il Trentino che ha fatto scoprire il festival attraverso una strategia digitale che ha allargato l’audience della manifestazione a un target più giovane. Facendo leva su natura aperta, sensibilità green, climate change, musica dal mondo, la campagna è stata un vòlano. O uno short break che ha favorito l’ecosistema turistico della regione.

Il video di VDNEWS è stato inserito in modo organico nel palinsesto del media diventando, di fatto, un un vero e proprio contenuto informativo e di entertainment.

Oltre a “I Suoni delle Dolomiti”, VDNEWS ha realizzato contenuti per la promozione delle mostre del MART di Rovereto, luogo iconico e riconosciuto della provincia trentina. In particolare la mostra “Botticelli. Il suo tempo e il nostro tempo” dove la Venere dell’artista ha conquistato, inevitabilmente, il pubblico.

Facebook, Instagram e sito web sono stati i canali attraverso i quali la community di VDNEWS ha potuto scoprire il festival, le mostre e l’ampia offerta di ospitalità. Ma la vera sorpresa si è rivelata TikTok. Aggiunto alla programmazione iniziale, il canale ha saputo catturare l’attenzione di una audience che ha prodotto oltre 110.000 visualizzazioni.

Con 1,3 milioni di reach, la campagna nel suo complesso, nel periodo tra fine Maggio e fine Agosto, ha generato oltre 25.000 interazioni e 690.000 visualizzazioni dei contenuti.

VDNEWS ha una community di 500mila follower tra Instagram, Facebook, e TikTok. Con oltre 15 milioni di persone raggiunte al mese tramite sito e pagine social agli indirizzi “vdnews”, è un riferimento per le aziende. PMI e grandi marchi che, attraverso operazioni di sponsored e branded content, vogliono entrare in contatto con il target under 40.

Share