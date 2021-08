I saponi estratti dal riccio di castagno alla Conad di Grosseto

I saponi corpo naturali della linea Biocastanea, realizzati con estratti del riccio di castagna del Monte Amiata, sono distribuiti nel reparto Parafarmacia Conad Aurelia Antica di Grosseto.

La linea è il risultato di un progetto di ricerca voluto dallo spin off Siena bioACTIVE, che nasce nel 2020 all’interno del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università degli studi di Siena.

Made in Toscana al 100%

Si tratta di prodotti cosmetici naturali, al 100% made in Toscana, realizzati con estratto liofilizzato di riccio di castagna IGP, del Monte Amiata proveniente da produzioni interamente biologiche. Un estratto prodotto in maniera green e ricco di potenti antiossidanti studiati dall’Università di Siena e con brevettata attività antimicrobica. Un sapone con estratto di riccio di castagna amiatina, che viene proposto in anteprima assoluta alla Parafarmacia Conad Aurelia Antica. Le tre versioni previste sono Sativa, Castanea e Scrub Rose con medesime caratteristiche funzionali ma con diverse profumazioni originali ed interamente biologiche. Inoltre, la formula Scrub Rose ha un effetto esfoliante e levigante sulla pelle.

Progetto di bioeconomia

La linea Biocastanea è il risultato di un progetto di ricerca sulla bioeconomia creato e curato dallo spin off Siena bioACTIVE nato nel 2020 all’Università degli studi di Siena. Il progetto nasce per studiare come riutilizzare gli scarti delle attività agricolo-forestali, estraendo con processi green sostanze bioattive utili all’uomo. Oltre ai saponi la linea Biocastanea si arricchirà delle creme viso, giorno e notte. Creme basate sulle proprietà antiossidanti dell’estratto di riccio di castagna, con dimostrato effetto dermofunzionale sulle cellule umane. Inoltre, saranno prodotti lo shampoo solido e il balsamo solido per capelli che, come per il sapone corpo, consente di non utilizzare plastica nel packaging.

Numerosi i ricercatori del Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università degli studi di Siena coinvolti. Giacomo Spinsanti, Annalisa Santucci, Ottavia Spiga, Manuele Biazzo, Stefania Lamponi, Michela Geminiani. Nello spinoff è presente anche Lorenzo Fazzi, come referente dell’Associazione per la Valorizzazione della Castagna IGP del Monte Amiata.

Siena bioACTIVE è il primo spinoff universitario a scegliere la provincia di Grosseto per la propria sede legale, che si trova ad Arcidosso. La sede operativa è presso il Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università degli studi di Siena dove vengono effettuati tutti i test di laboratorio. I saponi all’estratto di riccio di castagna sono prodotti per SienabioACTIVE da un’azienda di Follonica: la Sogno Cosmetici.

Siena bioActive è risultato finalista nella competizione StartCup Toscana 2019 Premio Nazionale Innovazione, Regione Toscana. Inoltre ha vinto il premio del bando Call for ideas per start up innovative nel settore agroalimentare indetto da MIP e Mercafir.

Nel 2021 ha vinto il primo premio del Contest “Impatti No – Circular Ports” nell’ottica di un’economia circolare rigenerativa.

