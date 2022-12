I geometri si rinnovano online

Dal domani 15 dicembre 2022 sarà online il sito “Geometri in rete”. Si tratta di un luogo virtuale d’incontro e punto di riferimento informativo per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, della Cassa Geometri e della Fondazione Geometri Italiani. Il nuovo sito si presenta con una veste grafica rinnovata, nuovi contenuti e un’architettura delle informazioni flessibile e snella.

Il portale informativo dei geometri si rinnova nella veste grafica

L’ “hub informativo” dei geometri ma per la prima volta a disposizione di tutti, fornisce una vasta quantità di contenuti editoriali che riguardano non solo la categoria. Come, ad esempio, le ultime normative fiscali e le notizie legate alle professioni tecniche, all’edilizia e ai temi energetici. Ma non solo. Anche le tematiche di maggiore attualità e di interesse generale.

La vecchia versione del sito era caratterizzata da un approccio più “statico” e orientato alla professione e alle iniziative per gli iscritti. La nuova offerta informativa è di facile consultazione, permette di spostarsi agevolmente da una sezione all’altra. Questo grazie anche ad un’operazione di restyling grafico che rende contenuti e immagini più accattivanti e interattivi, e la navigazione più dinamica.

Le nuove sezioni tematiche ospiteranno approfondimenti legati alla sostenibilità ambientale, al mercato immobiliare, alla scuola e alla formazione

Elemento di novità è la creazione di uno spazio multimediale all’interno dell’area “sostenibilità ambientale”, dove sono disponibili le puntate video di Prometeo TV, . Il programma settimanale che l’agenzia Adnkronos dedicato ai temi più importanti della green economy, della sostenibilità e dell’efficienza energetica e ambientale.

Particolare risalto è dato ai profili social delle tre sigle che rappresentano la categoria nella home page del sito. Questo per favorire un collegamento diretto ai rispettivi canali, con gli ultimi tweet pubblicati in simultanea sul sito e immediatamente fruibili per gli utenti.