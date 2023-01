HYPE nomina Giuseppe Virgone come Ceo

HYPE ha nominato Giuseppe Virgone nuovo CEO, affidandogli la guida della prossima fase di sviluppo.

Virgone assume l’incarico dopo aver guidato lo sviluppo di PagoPa S.p.A, portando la società a posizionarsi come una delle realtà chiave per la digitalizzazione. “Lavorare alla nascita e allo sviluppo di una realtà tanto strategica come PagoPa è stato per me un onore. Sono felice di aver contribuito a realizzare infrastrutture che hanno accorciato la distanza tra Istituzioni e cittadini. Oggi bisogna accorciare le distanze tra i consumatori e gli strumenti di controllo e gestione del denaro, agevolando l’inclusione finanziaria grazie al digitale. Lavorerò con il desiderio di guidare una delle prime e migliori espressioni del fintech italiano”.

Classe 1968, Virgone si è occupato di ICT nel settore bancario da posizioni e angolazioni diverse. Il mondo dei pagamenti elettronici stimola anche il suo spirito imprenditoriale. A partire dal 2006 fonda due startup che raggiungono importanti riconoscimenti ed exit di successo. Nel 2016, entra nel team per la Trasformazione Digitale (allora guidato da Diego Piacentini in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). Fino al 2019, ricopre il ruolo di Responsabile dei Pagamenti Digitali e di Responsabile Strategico dell’app IO, per poi essere nominato Amministratore Unico di PagoPa.

La fintech italiana ha un team di oltre 100 esperti di tecnologia, finance e banking . E’ pronta a cogliere forte di una crescita che già oggi l’ha vista scelta da 200 mila nuovi utenti portando il totale dei clienti a oltre 1,7 milioni.

Chi è HYP

Autorizzata a operare come Istituto di moneta elettronica e AISP e PISP, è la cabina di controllo per una gestione del denaro personalizzata, semplice ed efficiente. Funziona attraverso un conto, che può essere attivato direttamente da smartphone, in pochi minuti e in totale sicurezza. Una carta Mastercard che arriva a casa e una app mobile da cui accedere a tutti i principali servizi finanziari ed altri a valore aggiunto. Per garantire flessibilità e rapidità di risposta, HYPE combina soluzioni proprietarie e di terzi scegliendo tra le migliori disponibili sul mercato. L’offerta è articolata su: HYPE, HYPE Next e HYPE Premium. Operativa dal 2015, HYPE ha già conquistato oltre 1.7 milioni di clienti, in rapida e costante crescita. Da gennaio 2021 è una Joint Venture tra Fabrick (gruppo Sella) e illimity.