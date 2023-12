HYCU nomina Angela Heindl-Schober

HYCU ha nominato Angela Heindl-Schober a Senior Vice President del Global Marketing. Forte di 28 anni di attività nei ruoli di global marketing, la manager sarà fondamentale per guidare le strategie di marketing di HYCU. E inoltre consolidare la leadership dell’azienda nel segmento del data protection in modalità SaaS.

Si concentrerà sulla definizione delle strategie di go-to-market, valorizzazione della collaborazione tra i team, su come accelerare l’espansione digitale, sulla brand awareness. E inoltre sulla fidelizzazione di partner e clienti. Il suo brillante background vanta importanti risultati ottenuti in Vectra AI, Riverbed Technology, Infor ed Electronic Data Systems (ora parte di HPE). In Vectra AI la leadership di marketing e i contributi forniti dalla manger sono stati parte integrante della screscita ottenuta.

Coordinerà le iniziative sul brand, le strategie di marketing e di demand-generation

“Il suo ingresso rappresenta una svolta significativa sulla scia del nostro anno di maggior successo. L’esperienza di Angela nel marketing digitale, nel posizionamento strategico e nella comunicazione saranno fondamentali per perseguire gli ambiziosi obiettivi aziendali. La sua nomina sottolinea il nostro impegno a superare le previsioni e siamo certi che avrà un ruolo fondamentale nel garantire il nostro continuo successo”. Ha detto Simon Taylor, Founder e CEO di HYC.

HYCU, società costituita nel 2018, ha raccolto ampi consensi, contando su migliaia di clienti a livello globale e su finanziamenti pari a 140 milioni di dollari ottenuti da importanti investitori. Tra questi Bain Capital Ventures, Acrew Capital, Atlassian Ventures, Cisco Investments e Okta Ventures. Nel 2023 ha introdotto R-Cloud, la prima piattaforma di sviluppo di data protection in SaaS, stabilendo un nuovo benchmark del settore. Il recente annuncio della 50esima integrazione SaaS ha consolidato la leadership dell’azienda come innovatore del settore.

About HYCU

Hycu è un’azienda in rapida crescita nelle soluzioni di data protection as a service multi-cloud e in SaaS. Fornisce un vero e proprio backup e recovery dei dati basato su SaaS in ambienti on-premises, cloud-native e in SaaS. Fornisce data protection, migrazione, disaster recovery e protezione da ransomware senza precedenti a migliaia di aziende in tutto il mondo. Le soluzioni HYCU sono in grado di eliminare la complessità, i rischi e i costi elevati delle soluzioni tradizionali, offrendo una protezione dei dati semplice per rendere il mondo più sicuro. Con un indice NPS di 91, ai vertici del settore, i clienti possono contare su soluzioni di data protection senza problemi ed efficaci dal punto di vista dei cost. HYCU ha raccolto finora 140 milioni di dollari in finanziamenti di capitale e ha sede a Boston, nel Massachusetts.