Howden acquisisce Nord Est e ASI e apre uffici a Mestre

Mentre porta avanti l’offerta per Assiteca l’inglese Howden ha acquisito i broker Nord Est e ASI di Treviso e aperto uffici a Venezia-Mestre. Il broker assicurativo indipendente punta quindi a un’area ad altissima densità imprenditoriale come il Nordest. Più di 10.000 imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro per un fatturato complessivo di oltre 334 miliardi di euro.

Secondo Luigi Sturani, ceo di Howden Europa, le acquisizioni di Nord Est e ASI sono essenziali per espandere il portafoglio prodotti specializzati con una distribuzione territoriale locale.

Secondo Antonio Forcellini, veneziano, Cco di Howden Italia, l’orientamento al cliente e l’attenzione alle persone caratterizzano lo stile di Howden nelle acquisizioni e nelle partnership. ASI e Nord Est sono considerati due broker di altissima qualità e rappresentano un paso avanti nel progetto di unire le eccellenze italiane nel mondo del brokeraggio.

Chi è Nord Est Insurance

Nasce nel 1989 dall’idea degli imprenditori trevigiani Ugo Furlan e Mario Gava. La società opera sull’intero territorio del Nordest nel segmento middle-upper markt. Intermedia premi per quasi 13 milioni di euro con 11 dipendenti. L’ingresso in Howden consentirà alla società trevigiana di integrare e arricchire il servizio ai clienti attuali, oltre a poter espandere il business. Gli advisor dell’operazione sono stati: BMV Marazzi&Associati con gli avvocati Riccardo Samiolo e Margherita Barletta per Nord Est Insurance Broker. Studio Legale Pettinelli con gli avvocati Valentina Mannoni e Paola Pettinelli hanno seguito Howden.

Chi è ASI insurance broker

E’ stata fondata nel 2008 da Roberto Brunetta, ed è diventata una realtà riconosciuta per due particolari specializzazioni. Le fidejussioni e i professionisti, con prodotti assicurativi esclusivi e una rete di vendita capillare ed altamente formata. Ha sede a Treviso, 12 dipendenti, e intermedia premi per circa 10 milioni di euro all’anno.

Chi è Howden

Ha sede a Londra, oltre 9.000 dipendenti, ed è presente in 90 Paesi del mondo. Nel 2021 ha intermediato 13,7 miliardi di dollari. E’ stata fondata nel 1994 da David Howden, attuale ceo di Howden Group Holdings.