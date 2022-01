Helbiz adotta il Modello Organizzativo 231

Helbiz continua la sua crescita adottando il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo denominato 231. Si tratta di uno strumento per garantire alti standard di eticità e trasparenza nelle proprie attività.

Il Modello è stato istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale prevede la responsabilità amministrativa degli enti per talune categorie di reati presupposto. Con l’adozione del Modello, composto da Codice Etico, Parte Generale e Parti Speciali, Helbiz quindi si uniforma agli standard di controllo e gestione societaria. Introduce anche specifiche procedure per eliminare i fattori di rischio dell’attività aziendale. La società ha istituito anche l’Organismo di Vigilanza, deputato a controllare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso.

La società Helbiz è impegnata nello sviluppare politiche ed azioni ispirate a principi di eticità, per assicurare ai dipendenti, collaboratori, fornitori e azionisti correttezza e trasparenza. Il Codice Etico di Helbiz, infatti, è espressamente improntato a principi di non discriminazione, equità ed uguaglianza. Questo nell’ottica di una proficua e trasparente collaborazione tra i dipendenti della Società.

Con questa azione quindi Helbiz ribadisce la propria crescita e segna un punto di svolta e di trasformazione verso una realtà aziendale strutturata ed eticamente impegnata.

Chi è Helbiz

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 ha sede a New York City. La società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica, user-friendly piattaforma con oltre 40 licenze nelle città del mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming. Inoltre consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all’interno della sua app mobile.

