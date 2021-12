Grifo Holding apre a Brescia, Asti e Cuneo

Grifo Holding il primo hub di servizi del settore assicurativo e finanziario italiano guidato da Bernardo Franchi, apre a Brescia e Asti. La holding approda in entrambe le province espandendo la sua presenza nelle regioni. A Cuneo inoltre viene inaugurata una nuova sede più ampia in via Statuto 4. Le nuove sedi ospiteranno la rete di business advisor coordinati dalla direzione commerciale.

Paolo Andrea Di Lullo direttore commerciale di Grifo Holding

“L’obiettivo delle nuove aperture è quello di confermare un modello di business innovativo basato su un approccio tecnologico all’avanguardia”.

I Business Advisor opereranno attraverso un modello unico trasversale ad architettura aperta, assistendo i propri clienti in tutte le sfere della loro vita. Utilizzeranno quindi un’analisi dei bisogni e una consulenza professionale e integrata, con soluzioni assicurative in tutti i rami. Per esempio nei rami vita tradizionale, private insurance, danni, previdenza, gestione del risparmio e degli investimenti, welfare e corporate.

La Holding riunisce sei società

Nei prossimi mesi Grifo Holding ha in programma l’apertura di altri nuovi uffici sul territorio nazionale in funzione della politica di reclutamento in corso. Grifo Holding nasce nel 2019 come primo hub di servizi e idee innovative del settore assicurativo e finanziario italiano. La Holding riunisce le partecipazioni di sei società sinergiche e complementari. Asfalia, Asfalia Prime Broker, Argenta, Quadratum, GrifoTech, e GrifoHealth. Insieme le 6 società raggruppano le attività in due macroaree di business, una dedicata al canale diretto e una al canale istituzionale.

Le società della holding sono al servizio e supporto delle due business Unit e sono strutturate per servire e gestire i servizi e le attività del gruppo. Grifo Holding quindi è specializzato nel fornire soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate. Accompagna risparmiatori e investitori, privati e istituzionali, nella pianificazione consapevole del loro patrimonio.

