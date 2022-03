Grenke rinnova con Mail Boxes

Da qualche tempo MBE aveva bisogno di essere supportato nell’avvio di nuovi centri oltre che per favorire lo sviluppo tecnologico dei centri esistenti. Per questo ha deciso di rinnovare la collaborazione con Grenke. L’accordo prevede la locazione operativa per il noleggio dei beni necessari all’avvio dell’attività. Con il rinnovo della partnership, la rete MBE potrà quindi contare sull’avviamento di nuovi centri servizi in Italia fornendo ai suoi imprenditori una proposta efficace.

Più semplice realizzare la propria attività commerciale

Mail Boxes Etc. offre a privati e anche Pmi una piattaforma di soluzioni, integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, servizi per e-commerce, stampa e marketing. Dall’apertura del primo centro pilota a Milano nel 1993, la rete italiana MBE è cresciuta fino ad avere 570 centri servizi diffusi capillarmente su tutta la penisola.

Aurelio Agnusdei, vice president sales leasing di Grenke, ha confermato la sua soddisfazione per il rinnovo dell’accordo che garantisce un supporto alle Pmi. Grenke infatti affianca il mondo del franchising con soluzioni che semplificano l’avvio del progetto imprenditoriale permettendo alle Pmi di dotarsi delle migliori soluzioni e tecnologie senza indebitarsi.

Le Pmi potranno dotarsi delle migliori soluzioni e tecnologie senza indebitarsi

Per molti Imprenditori o aspiranti tali, sarà più semplice realizzare la propria attività commerciale e avviare un centro servizi MBE, senza dover disporre di capitali ingenti. Chi vuole avviare un’attività imprenditoriale deve quindi reperire i mezzi finanziari per far fronte all’investimento necessario. Soprattutto quando si tratta di una società neocostituita, il credito bancario è difficilmente accessibile, mentre le agevolazioni pubbliche hanno procedure complesse e tempi di erogazione importanti. La locazione operativa di Grenke è una soluzione per gli Imprenditori che vogliono dotarsi di beni strumentali, tecnologie e attrezzature senza indebitarsi per l’acquisto.

Sviluppo del canale franchising

“La locazione operativa offre a Mail Boxes Etc. la possibilità di rendere l’opportunità imprenditoriale MBE facilmente accessibile ai nuovi affiliati”. Lo ha detto Fabrizio Mantovani, fondatore di YouBusiness Network, che segue per conto di Grenke il canale franchising.

MBE offre quindi a privati ed imprenditori una piattaforma di soluzioni, integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, servizi per e-commerce, stampa e marketing. I centri, in gran parte gestiti da imprenditori indipendenti, facilitano le attività di professionisti, aziende e privati attraverso una piattaforma distributiva che fornisce servizi e prodotti personalizzati. MBE opera con i marchi: Mail Boxes Etc. (tranne che in USA e Canada), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, PACK & SEND, Multicopy e PrestaShop. La sua piattaforma per il commercio globale conta 2.800 centri servizi in 53 paesi. Centri che soddisfano le necessità di 1 milione di clienti business con 12.000 addetti. Nel 2020 il fatturato aggregato è stato di €879 milioni ($1.004 milioni).