Great Place to Work entra in UKG

Great Place to Work entra a far parte di UKG Inc., azienda di livello globale che opera nell’ambito delle soluzioni per la gestione del capitale umano (HCM). Great Place to Work® Institute continuerà a operare come azienda autonoma all’interno dell’organizzazione UKG.

“Entrare nella famiglia UKG è una grande soddisfazione per il riconoscimento del valore internazionale del nostro network, della nostra tecnologia e delle relazioni con i nostri clienti e partner”. Ha detto Alessandro Zollo, partner e ceo di Great Place to Work® Italia. “Entrare nella famiglia UKG è un punto di partenza che rende sempre più tangibile la possibilità di raggiungere la nostra missione. Ovvero costruire un mondo migliore aiutando le aziende a diventare loghi di lavoro eccellenti per tutti: dei Great Place to Work for All”.

Chris Todd presidente di UKG

“Con oggi ha inizio una nuova era della storia di UKG. Siamo determinati a migliore l’apporto che la tecnologia HCM (Human Capital Management) può dare nell’aiutare le organizzazioni e le loro persone a crescere”. Il futuro del software HCM va oltre l’offerta di soluzioni per il coordinamento delle risorse umane. Oltre la gestione delle buste paga e della forza lavoro, migliorando l’efficienza del luogo di lavoro. Le aziende devono aspettarsi di più dai loro fornitori di HCM. Abbiamo in programma di dare l’esempio. In qualità di fornitore di tecnologia HR la cui mission è «il nostro fulcro sono le persone». Siamo alla costante ricerca di nuovi modi per aiutare i nostri clienti a creare esperienze ogni giorno migliori nei confronti dei propri dipendenti. Abbiamo in mente esperienze più personalizzate e più coerenti per ogni persona all’interno dell’organizzazione, indipendentemente da chi sia o dalla mansione svolta”.

Beniamino Bedusa presidente e partner di Great Place to Work® Italia

“Quest’operazione rappresenta un’ulteriore conferma del posizionamento di GPTW come partner decisivo nella trasformazione organizzativa di cui oggi si sente la tangibile necessità. La misura del clima aziendale diventa lo strumento più potente per fare cambiamenti necessari all’interno di sistemi aziendali complessi”.

Dalla fondazione nel 1990, Great Place to Work® è cresciuta al punto tale da collaborare con oltre 10.000 aziende in tutto il mondo. Da 30 anni ascolta le opinioni dei collaboratori delle organizzazioni più diverse in termini di dimensione e settore di appartenenza. Aiuta a migliorarsi, comprendendo ciò che conta davvero per le proprie persone e premiando gli ambienti di lavoro eccellenti.

La certificazione Great Place to Work®, l’opportunità di essere riconosciuti come ambienti di lavoro eccellenti all’interno delle classifiche. Così come la partecipazione ai Great Place to Work® For All Summit, saranno disponibili per tutte le aziende a livello globale e non saranno limitate ai clienti UKG. I partner internazionali e gli affiliati di Great Place to Work® continueranno a offrire le sue soluzioni in tutto il mondo.

Share