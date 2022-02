Google premia Valnan Communications

Google premia la viareggina Valnan Communications. L’agenzia di comunicazione e marketing online è nel top 3% delle agenzie italiane che sviluppano strategie, pianificano e implementano campagne Google Ads. L’azienda americana riconosce a Valnan Communications il titolo di Premier Partner 2022. Niente male.

E’ indubbiamente un importante riconoscimento che l’azienda americana tributa alle migliori agenzie che sviluppano strategie, pianificano e implementano campagne Google Ads. Infatti solo il top 3% delle agenzie italiane partecipanti al programma riesce a diventare un Premier Partner.

Valnan Communications è parte del gruppo Farmaè S.p.A., il primo player online della salute, benessere e bellezza in Italia, quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Quali sono i parametri utilizzati da Google per conferire il titolo

Capacità di far crescere i clienti esistenti e di acquisirne di nuovi, misurata sulla crescita della spesa pubblicitaria annuale e alla spesa pubblicitaria tra i primi clienti di Google Ads.

Abilità nel diversificare il prodotto, sviluppando un mix focalizzato sui risultati al di là della ricerca, misurato in base alla percentuale di spesa in display, apps, video e shopping ogni anno solare.

Spesa pubblicitaria annuale, cioè l’importo dell’investimento in Google Ads o Google Marketing Platform, misurato in base alla spesa negli account gestiti ogni anno solare.

Capacità dimostrata di sostenere il business dei clienti, misurata in base alla percentuale di clienti mantenuti anno dopo anno.

Con il titolo di Premier Partner 2022 Google mette a disposizione di Valnan Communications alcuni strumenti esclusivi che vanno a vantaggio dei suoi clienti. Per esempio? L’agenzia avrà la possibilità di utilizzare prodotti in versione beta prima che Google li metta a disposizione di tutti gli altri partner. Riceverà report esclusivi sui cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e nelle tendenze del settore; avrà a disposizione boost gratuiti per potenziare i budget Google Ads dei suoi nuovi clienti. Potrà partecipare con il suo top management a eventi del settore solo su invito, come tavole rotonde con dirigenti di Google, sessioni con altri premier partner.

Davang Shah senior director Google Ads Marketing

“Congratulazioni a Valnan per essersi classificati nel migliore 3% dei partner di Google in Italia. Azienda che si è distinta per l’impegno profuso nell’ampliare le proprie conoscenze sui prodotti, instaurare rapporti con nuovi clienti e aiutare gli attuali clienti a crescere.”

Chi è Valnan Communications

La società per Farmaè gestisce tutte le attività di comunicazione istituzionale e online sui principali media digitali, motori di ricerca e social media. Pianificando gli investimenti necessari per potenziare e migliorare la percezione dei brand e dei prodotti da parte dei clienti finali. Ottimizzando i budget destinati alle attività pubblicitarie online, anche attraverso l’uso di tecniche e metodologie innovative.

La società offre consulenze sul mercato italiano e internazionale nel settore digital attraverso l’attività di quattro unit integrate. Ovvero digital consulting, digital advertising, digital tech e nel commercio elettronico (eCommerce).