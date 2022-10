Glion accoglie nuovi accademici

Il Glion Institute of Higher Education, scuola specializzata in management dell’ospitalità e del lusso

(Svizzera e Londra) si appresta ad affrontare un nuovo anno accademico.

Mariam Megally è la nuova Direttrice del Master in Ospitalità, Imprenditorialità e Innovazione. Apporta una vasta expertise internazionale al Master, incentrato proprio sulle capacità imprenditoriali. Ha iniziato la sua carriera come consulente presso McKinsey & Co. prima di entrare nel settore aziendale del food&beverage presso Starbucks e Nestlé. Un percorso di carriera che è culminato con l’assunzione del ruolo di Starbucks Global Strategic Innovation Director per Nestlé.

Dal 2012, Mariam è docente di strategia per l’Executive MBA della Solvay Brussels School in Vietnam. È anche giudice e mentore dell’acceleratore globale di start-up Mass Challenge, dove svolge attività di mentoring per le start-up nei settori dell’alimentazione e della sostenibilità. Ma non basta.

Dal 1° ottobre, anche Eleonora Cattaneo è entrata a far parte del team di Glion come Direttrice del

Master in Luxury Management and Guest Experience. In precedenza, è stata docente del corso Building

Brand Equity all’interno del Master. La Dott.ssa Cattaneo ha conseguito un Dottorato di ricerca in Marketing

presso l’Università di Pavia in Italia, un MBA presso la SDA Bocconi e un BA presso l’Università di Bristol e

vanta un’ampia esperienza nel settore del marketing come consulente e senior advisor per brand

internazionali e gruppi leader nell’ospitalità di lusso.

Rebranding, heritage branding e comportamento d’acquisto

La sua ricerca si concentra sul rebranding, sull’heritage branding e sul comportamento d’acquisto sostenibile nel settore del lusso. Prima di lavorare a Glion, è stata direttore della formazione per dirigenti di Swiss Education Group. È stata anche responsabile del programma per il Master in Luxury Brand Management della Regent’s University. E, prima ancora, è stata membro di facoltà presso la SDA Bocconi di Milano, dove ha progettato e condotto programmi di formazione executive e MBA.

Nel frattempo, Debra Adams, che è stata Consultant Lecturer presso il Glion Institute a partire dal 2017, è

diventata Direttrice del programma del Master in Real Estate, Finance and Development. In precedenza, ha ricoperto incarichi presso diverse scuole alberghiere nel Regno Unito e in Svizzera. E’ specializzata nella formazione in finanza per l’ospitalità per professionisti della finanza e Operational Head of Department di hotel, ristoranti e strutture leisure. Debra è anche Fiduciario e Membro del Consiglio di Vigilanza Nazionale dell’Institute of Hospitality.

Nicholas Northam è entrato a far parte Glion London, dove sarà docente di Global Real Estates

Markets nel Master in Real Estate, Finance and Development. Nel corso della sua ampia carriera di oltre 40 anni nel settore dell’ospitalità, Nicholas è stato Dg di diversi hotel Marriott e direttore operativo di Marriott nel Regno Unito. Ha inoltre trascorso oltre un decennio nella gestione degli asset, da ultimo come Executive Vice President di Interstate Hotels and Resorts, la più grande società di gestione per conto terzi in Europa e braccio internazionale di Aimbridge Hospitality.

Glion Institute of Higher Education

Fondato nel 1962 è un’istituto privato svizzera che offre corsi di laurea e master ospitalità, lusso e finanza a un corpo studentesco internazionale, nei suoi tre campus in Svizzera e a Londra. E’ classificato tra le prime cinque migliori università al mondo in hospitality e leisure management. Inoltre è tra le prime tre scuole che godono della migliore reputazione tra i datori di lavoro dal suo ingresso nella classifica nel 2018 (QS World University Rankings by Subject, 2022). Parte di Sommet Education, leader mondiale nella formazione per l’hospitality, Glion è accreditato dalla New England Commission of Higher Education (NECHE).