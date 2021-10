Gli Attuari si affidano a Giampaolo Crenca

Giampaolo Crenca è il nuovo presidente ISOA e past president del consiglio nazionale degli Attuari.

La General Assembly dell’AAE nell’ultima seduta ha nominato Crenca membro del board del consiglio nazionale degli Attuari per il prossimo triennio. Gli Attuari si occupano di determinare l’andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie, disegnando quale sarà la realtà nel breve, medio e lungo periodo.

Valutano fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall’incertezza. Come per esempio calcolano le tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto e danni, delle assicurazioni vita e sulle persone. Oppure modellano prodotti finanziari, valutano l’equilibrio tecnico dei fondi pensione ed i rischi aziendali.

Giampaolo Crenca presidente ISOA e past president

“Per l’Italia si tratta di un importante risultato, frutto di 5 anni intensi di lavoro. In questi anni l’Italia ha dato un forte impulso al contributo di sostanza e di governance a livello mondiale nell’ambito dell’IAA.. L’Italia è il sesto Paese in Europa su 27 come numero di attuari e fra i primi 15 al mondo.

Dietro questo risultato c’è anche un lungo lavoro interno. Anch’esso tuttora in corso, di tutti i professionisti che si sono impegnati in uno dei progetti qualificanti dell’Ordine, ovvero quello dell’”Internazionale”. Il prossimo XIII Congresso Straordinario Nazionale che si svolgerà a Roma dal 10 al 12 novembre p.v. sarà un’altra importante occasione. Saranno infatti presenti più di 15 relatori internazionali e 3 sessioni dedicate all’”Internazionale” (in lingua inglese).

Tiziana Tafaro presidente consiglio nazionale Attuari

Questo professionista è sempre più ricercato in molteplici settori e gli iscritti all’albo, più di 1.100, sono in continua crescita. Questa nomina nel board dell’AAE è un importante passo avanti nel processo di sviluppo della nostra professione in Italia”.

L’Attuario svolge la propria attività sia come libero professionista (circa 150 oggi in Italia), lavoratore dipendente presso compagnie di assicurazione e riassicurazione (circa 400). Sono impiegati anche nel settore previdenziale (circa 150), nelle Università, negli enti di vigilanza (ad esempio ISVAP e COVIP), nelle banche e negli enti finanziari in genere.

