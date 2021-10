Giornata mondiale dell’uovo con un contest Eurovo

Oggi 8 ottobre ricorre il World Egg Day, giornata mondiale dell’Uovo. Il Gruppo Eurovo, produttore di uova e ovoprodotti, lancia un concorso “Il mese dell’uovo: gioca e vinci!”.

Fino al 31 ottobre chi acquisterà almeno una confezione da 6 uova le Naturelle Rustiche a terra, potrà aggiudicarsi uno dei buoni spesa da 50 euro in palio ogni giorno. Inoltre potrà partecipare all’estrazione finale del super premio: una planetaria Artisan KitchenAid.

Le Naturelle Rustiche a terra sono uova fresche 100% italiane, derivate da galline allevate a terra e alimentate senza l’utilizzo di antibiotici. Deposte all’interno di una filiera integrata e certificata, si rivolgono a consumatori sensibili al benessere animale e attenti alla qualità dei prodotti e dell’ambiente. Le uova di Eurovo, infatti, sono confezionate in pack eco-friendly in polpa di legno, materiale riciclato al 100% e riciclabile nella filiera della carta.

L’uovo non è solo fonte di proteine, ma anche di numerosi minerali naturali, come il ferro, lo zinco ed il selenio, importanti per la salute dell’organismo. Inoltre, apporta anche utili vitamine come la vitamina A, importante per la salute della vista e della pelle. E anche quelle del gruppo B, essenziali per il corretto metabolismo energetico dei nutrienti.

Il concorso “Il mese dell’uovo: gioca e vinci!” vuole quindi premiare il consumatore che riconosce l’importanza di questo alimento e del valore aggiunto del prodotto Naturelle Rustiche. Per partecipare al concorso basta queindi conservare lo scontrino e inserire i dati di acquisto sul sito , nel quale sarà possibile prendere visione del regolamento completo.

