Giacomo Muratori nuovo Gm di BIMon

BIMon ha nominato Giacomo Muratori come nuovo General Manager

Muratori guiderà la crescita, accanto al CEO Riccardo Pagani, sul territorio italiano e oltreconfine dell’azienda ConTech, specializzata nell’innovazione digitale per il settore delle costruzioni

Muratori approda in BIMon, dopo aver ricoperto posizioni manageriali nei settori della consulenza e del marketing. Il Manager ha maturato il suo percorso professionale nella pianificazione e delivery del marketing strategico e nella digital transformation. Non solo nella gestione di team di forze vendita in diversi settori, dai servizi all’asset management, fino al retail. È stato membro del Management Team di importanti realtà nazionali e internazionali. E’ consigliere di amministrazione di un top player internazionale di soluzioni di copertura edilizia.

“Metterò tutta la mia esperienza manageriale a servizio dell’azienda per ampliarne e consolidarne il posizionamento sul territorio italiano e al di fuori dei confini nazionali. Soluzioni IoT, Digital Twin e prodotti supportati dall’AI, oltre che l’internazionalizzazione, sono gli ingredienti principali del nostro piano di crescita”.

“Fin dalla nascita, in BIMon lavoriamo per attrarre i migliori talenti. Con l’ingresso di Giacomo facciamo un ulteriore passo avanti. Puntiamo a consolidare il nostro posizionamento come partner strategico. Supportiamo professionisti e player che operano nel settore del Real Estate, ConTech e PropTech. Offriamo servizi di digitalizzazione sempre più innovativi. A questi, si aggiunge un profondo know how progettuale e di cantiere, che fanno da sempre parte del DNA di BIMon.

Il mercato del ConTech è stimato valga oltre 70 miliardi di dollari. Entro il 2032, i driver di crescita di BIMon passano per un progressivo processo di internazionalizzazione Obiettivo: sviluppare clienti Main Contractor, Società di Engineering, Owner e Gestori di asset, sia nel settore pubblico che in quello privato.

BIMon offre servizi BIM di consulenza e progettazione. Attualmente vanta un portafoglio eterogeneo e diversificato in diverse categorie di intervento, come ospedaliero, aeroportuale e terziario. Oltre a 200 progetti realizzati con la metodologia Building Information Modelling e il digital twin. La società lavora infatti per properties, general contractors, società di servizi di architettura e ingegneria, imprese di costruzione e società di facility management. L’azienda sta innovando il proprio business investendo su strumenti di AI, Data Visualisation, Data Analysis e System Integration. Opera a livello internazionale attraverso diversi brand e aziende controllate.

Tra i principali clienti, Lendlease, Impresa Pizzarotti, RFI, ADR, SEA, Gruppo HERA e Anas.