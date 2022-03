Gemma Gonzalez Ferrer nel gruppo Boero

Investire nella più grande Rock Band del Mondo

Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, famosa per aver riunito 1000 musicisti che suonano all’unisono "Learn to Fly" dei Foo Fighters e aver raggiunto, con il video di questa performance, oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha lanciato una campagna su MamaCrowd (http://bit.ly/Rockin1000Campaign), la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane, con un obiettivo di raccolta di un milione di euro.