Gabetti Agency accoglie Giovanni Mulè

Giovanni Mulè entra in Gabetti Agency, network italiano di soluzioni immobiliari integrate per le imprese, con il ruolo di advisor per la sede di Torino. Nello specifico si occuperà di nuove costruzioni per Gabetti Home Value e supporterà l’agency corporate.

Chi è Giovanni Mulè

Giovanni favorirà quindi lo sviluppo di tutte le linee di business di Gabetti Agency, grazie ai contatti e alle relazioni maturati in una carriera ventennale. Mulè è un noto professionista nel settore del real estate con pluriennale esperienza e competenze nella negoziazione, preparazione e finalizzazione di accordi commerciali e di vendita. Ha rivestito il ruolo di consulente immobiliare con specializzazione nell’ambito dei cantieri residenziali. Inoltre ha maturato competenze nell’ambito degli NPL e nel settore delle aste giudiziarie.

Chi è il gruppo Gabetti Property Solutions

Eroga servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Il sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo. Dalla Consulenza, Valorizzazione, Gestione, all’Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e Riqualificazione.

Chi è G RENT

E’ una Proptech Company attiva nel settore dell’Hospitality di immobili di lusso. La società offre quindi servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di pregio destinati allo Short Rent. Si rivolge agli investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari. Pacchetti destinate allo Short, Medium e Long Rent. Santandrea Top Rent rappresenta inoltre un unicum nell’ambito dei Property Manager, avendo come Core Business lo Short Rent degli immobili di lusso. Il valore medio minimo di mercato per entrare nel portafoglio dell’azienda è quindi sopra i 2,5 milioni di euro per unità. Il ticket medio minimo è di circa 12.000 euro/settimana.