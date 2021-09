Fumettibrutti diventa serie Tv

Dopo la trilogia di graphic novels Romanzo Esplicito, P-La mia adolescenza trans, e Anestesia firmata da Fumettibrutti (Feltrinelli Comics), la storia della protagonista P diventa una serie Tv. E’ firmata dall’autrice e regista Laura Luchetti, con lo sceneggiatore Luca Giordano e Josephine Yole Signorelli e coprodotta da Bim Produzione e Feltrinelli Originals.

La rivelazione Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti

Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti è la rivelazione degli ultimi anni nel panorama dei fumetti italiani. Racconta la vita e la transizione di una giovane donna transgender – la stessa autrice – con autenticità e naturalezza. Josephine Yole Signorelli attraverso i suoi disegni affronta e racconta la volontà di una ragazza di provincia siciliana nel trovare la propria strada.

Si tratta di un racconto, tra biografia e finzione, interpretato da Laura Luchetti, con il contributo dello sceneggiatore Luca Giordano. Un adattamento tv di un’educazione sentimentale “punk”, (10 episodi da 30’), ambientata nella prima decade degli anni Duemila, tra Catania e Bologna.

L’autrice-regista è Laura Luchetti, selezionata in prestigiosi festival (Sundance, Cannes, Tiff, BFI London, Busan) con il suo secondo film Fiore Gemello. Lucchetti è stata premiata per i suoi cortometraggi (Nastro d’Argento per Sugar Love) e per la recente serie tv Nudes per RaiPlay.

La coproduzione nasce dall’incontro tra Feltrinelli Originals, la label di sviluppo di serie Tt di Effe Tv, media content company Feltrinelli e Bim Produzione guidata da Riccardo Russo.

Chi è Josephine Yole Signorelli alias Fumettibrutti

Nata a Catania nel 1991, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, è il più grande fenomeno del fumetto italiano recente. Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics, 2018) è stato il suo esordio editoriale, acclamato dalla critica, non solo fumettistica, con il quale ha vinto il Premio Micheluzzi come migliore opera prima. È seguita la graphic novel P. La mia adolescenza trans (Feltrinelli Comics, 2019), che le è valso il Premio Gran Guinigi di Lucca come migliore esordiente, e nel 2020 Anestesia.

Per Feltrinelli Comics ha firmato un racconto nell’antologia Post Pink (2019) ed è stata curatrice di Sporchi e subito (2020). Nel 2020 si è aggiudicata il Premio Influencer dell’anno ai Diversity Media Awards. Collabora con La Repubblica e L’Espresso, come editorialista e illustratrice.

Chi è Laura Lucchetti

Lucchetti ha diretto film, serie tv, cortometraggi di animazione, documentari e produzioni teatrali. Il suo primo lungometraggio “Febbre da Fieno” (2010) è stato distribuito in Italia da The Walt Disney. Lucchetti ha diretto due corti di animazione. “Bagni” (2016) è entrato nella Cinquina dei Nastri D’Argento, e “Sugarlove” (2018) selezionato dalla Settimana della Critica di Venezia e Vincitore del Nastro D’Argento come Miglior Animazione 2019.

Il suo secondo lungometraggio “Fiore Gemello” (2018) è stato selezionato all’Atelier del Festival di Cannes e al Sundance Screenwriters Lab. Film proiettato tra gli altri al TIFF Toronto International Film Festival, BFI London Film Festival e Busan International Film Festival. La serie “Nudes” (2021), di cui Luchetti firma la regia, è andata in onda su RaiPlay ad aprile raggiungendo oltre un milione spettatori nella prima settimana.

Laura Lucchetti

