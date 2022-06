Franco Goglio nominato Cavaliere del Lavoro

Franco Goglio, presidente e Ad di Goglio SpA è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le nomine sono state sollecitate dal ministro dello Sviluppo economico, Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli.

Una famiglia devota all’impresa

Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo e al percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui origine risale al bisnonno Carlo. l’imprenditore che fondò la prima società per il confezionamento di sacchetti di carta nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al Collegio San Carlo di Milano continua il suo percorso scolastico presso l’università Cattolica di Milano e inizia la sua attività in azienda. Si laurea in Economia e Commercio nel 1957 e diventa manager della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la carica di Ad insieme al cugino ing. Luigi Goglio – recentemente scomparso e con cui ha lavorato fianco a fianco sino al 2008.

All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con circa 250 dipendenti. Sotto la direzione del dott. Goglio l’azienda cresce dal punto di vista territoriale. Stabilisce inoltre sedi commerciali e produttive in USA, Europa, Giappone, Cina, India e Brasile. Cresce anche dal punto di vista tecnologico-produttivo (brevetti e innovazione di prodotto, allargamento dei mercati di sbocco, sviluppo produttivo e commerciale).

Una multinazionale leader nel packaging flessibile

Oggi il Gruppo è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8 produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della produzione di 395 milioni di euro. Tra i principali player mondiali nel packaging flessibile, Goglio progetta, sviluppa e realizza sistemi completi per l’imballaggio fornendo laminati flessibili, valvole, macchine e servizio. Per ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici settori industriali. Dal caffè all’alimentare, chimica, cosmetica, detergenza, beverage e pet food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in Italia – Daverio (VA), Milano, Cadorago (CO) e Zeccone (PV) e anche in Olanda, Usa e Cina. E ha uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud America e nel sud-est asiatico.