Francesco Totti fa il cicerone per Tom Holland

E’ Francesco Totti il cicerone per Tom Holland durante il tour mondiale di Uncharted. Il campione del mondo e global ambassador di DigitalBits, ha accompagnato il protagonista del film alla scoperta dei tesori della Capitale.

Nell’ambito del tour mondiale di Uncharted, Tom Holland, protagonista del film che uscirà il 17 febbraio, ha incontrato a Roma Francesco Totti, global ambassador DigitalBits, la blockchain costruita per i brand.

Il campione del mondo ha accompagnato l’attore alla scoperta dei tesori della Capitale, dal Colosseo al Parco Archeologico dei Fori Imperiali, passando per il Circo Massimo. Tom Holland e Francesco Totti hanno salutato dal vivo i fan che hanno partecipato a una proiezione riservata di Uncharted organizzata da Sony Pictures, Warner Bros. Entertainment Italia.

DigitalBits è una tecnologia blockchain open source, con basso consumo energetico, estrema velocità transazionale, semplice da utilizzare ed integrare. E’ pensata per la creazione di assets digitali come branded token, NFTs, stable coin ed altro ancora.

Daniele Mensi managing director di DigitalBits Foundation

“Siamo entusiasti dei risultati di questa prima collaborazione con Sony Pictures. La campagna legata al lancio global di Uncharted è una dimostrazione di come la tecnologia blockchain può essere sfruttata come abilitatore e tangibile valorizzatore di esperienze esclusive dedicate ai fan di tutto il mondo. E inoltre ai brand protagonisti in varie industry, e rispecchia perciò appieno la mission della tecnologia DigitalBits”.

Chi è Blockchain DigitalBits

DigitalBits è un protocollo blockchain di primo livello che dà priorità a sicurezza, velocità e risparmio sui costi. Qualsiasi tipo di asset digitale può essere tokenizzato sulla blockchain di DigitalBits. Comprese le stablecoin di brand e gli NFT creati da artisti, celebrità ed organizzazioni sportive. DigitalBits fornisce le basi per l’adozione di massa nel mondo reale della tecnologia blockchain e della criptovaluta.

Nella foto da Sinistra Daniele Mensi (DigitalBits foundation managing director ), Tom Holland, Cristiana Alessandra (DigitalBits member. E poi Francesco Totti (DigitalBits Global Ambassador), Al Burgio (DigitalBits Founder & ceo).

