Francesca Petronio partner di Allen & Overy

Francesca Petronio è partner del dipartimento di Litigation ed Employment in Italia di Allen & Overy. Una scelta che rientra nella strategia di crescita e va a potenziare l’offerta nel contenzioso commerciale del dipartimento di Litigation.

Francesca Petronio proviene dallo studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher e, in precedenza, è stata socia e responsabile per quindici anni del dipartimento di litigation di Paul Hastings in Italia.

Francesca vanta oltre vent’anni di esperienza in casi di contenzioso e arbitrati nazionali e internazionali, contenziosi fallimentari e commerciali. Ha sviluppato altresì una specifica competenza nei procedimenti in relazione a investigazioni, white collar crimes, responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001 e in materia di compliance.

Nel corso della sua carriera, Francesca è stata promotrice di iniziative di diversity e inclusività in ambito legale e ha ottenuto svariati premi e riconoscimenti anche a livello internazionale.

Massimo Greco e Amilcare Sada partner Litigation in Italia e Livio Bossotto, partner Employment, hanno commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Francesca, una professionista di vasta esperienza che ha prestato assistenza in casi di grande complessità e rilievo per primari clienti italiani ed internazionali. Con il suo ingresso rafforziamo il nostro posizionamento strategico. Siamo così in grado di offrire ai nostri clienti una gamma completa di competenze nel contenzioso”.

Stefano Sennhauser, senior partner di Allen & Overy Italia ha commentato. “La nomina di Francesca è parte integrante della strategia di crescita che stiamo perseguendo proficuamente in Italia e che, in pochi anni, ha portato ad ampliare notevolmente la partnership. Siamo convinti che Francesca contribuirà, insieme agli altri membri del team, allo sviluppo strutturale dell’area del contenzioso e dello studio nel suo complesso. La sua competenza e vasta esperienza sarà di grande valore nell’assistere le aziende clienti in un contesto macroeconomico caratterizzato da congiunture imprevedibili e incertezze del mercato”.

L’ingresso di Francesca è il decimo nella practice globale di Litigation di A&O e segue la nomina di Lisa Nguyen nella Silicon Valley. Inoltre di Elizabeth Holland e Daniel Margolis a New York, di Bill James a Washington DC, di John Bennett e Nicholas Mitrokostas a Boston. Anche di Andy McGregor, Michael Godden e David Herlihy a Londra.

Allen & Overy LLP è una company registrata in Inghilterra e Galles autorizzata e regolate dalla Solicitors Regulation Authority di Inghilterra e Galles. E’ uno studio legale internazionale, con circa 5.500 persone, inclusi circa 550 soci, dislocati in oltre 40 uffici nel mondo. Una lista degli uffici di Allen & Overy è disponibile al sito allenovery.com/locations. Tra i primi studi globali a entrare nel mercato italiano, Allen & Overy è presente a Milano e Roma con circa 80 professionisti.