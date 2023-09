Fire nomina Giovanni Iaquinta dg di Effe46

Giovanni Iaquinta è stato nominato Direttore Generale di Effe46, società dedicata alle special situation del Gruppo Fire, player indipendente in Italia nella gestione del credito.

49 anni, laureato in Giurisprudenza, vanta una lunga esperienza nel settore NPE. Prima del suo ingresso in Fire, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno di servicer indipendenti. Si è occupato di tutto il ciclo di vita degli NPE. Dalla due diligence alla gestione, incluse importanti operazioni di cessione di portafogli, di secondary sale e special situation.

Obiettivo: offrire a banche e fondi di investimento servizi di eccellenza

Come DG di Effe46 Iaquinta supporterà il Gruppo nel cogliere opportunità derivanti dalle special situation. Inoltre in operazioni di gestione di crediti e asset particolarmente articolate. O single name che per la loro complessità richiedono un approccio e un pool di competenze professionali specifiche.

Creare e salvaguardare valore per tutti gli stakeholder

“Quello delle special situation è un ambito ancora molto ristretto, in cui sussistono ampie possibilità di creare e salvaguardare valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Tutto dipende in gran parte dal livello di specializzazione, esperienza e preparazione degli operatori che intervengono. In tal senso, Effe46 è player etico e competente, capace di trovare un equilibrio sostenibile fra le parti”.

Gruppo Fire: ovvero come gestire il credito fin dai primi stadi di problematicità

Forte di 30 anni di esperienza è il 1° Gruppo indipendente attivo nella gestione del credito fin dai primi stadi di problematicità. Cinque le società operative specializzate su servizi lungo la filiera. Dal credit management al restructuring, dall’advisory e due diligence per acquisto di portafogli alla fiscalità locale. Inoltre la riscossione tributi, business information, e la special situation.

Detiene risorse specializzate e una piattaforma gestionale best-in-class con workflow industrializzati con strumenti basati su intelligenza artificiale e machine learning. Supporta banche, investitori istituzionali, società di credito al consumo e leasing, utility e multiutility, PMI e grandi imprese commerciali ed enti locali.