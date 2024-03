Fidia Farmaceutici acquista un ramo d’azienda da Sanifarma

Fidia Farmaceutici ricerca, sviluppa, produce e commercializza prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati. Ha acquisito un ramo d’azienda di Sanifarma, impegnata nella commercializzazione di lenti a contatto, soluzioni e gocce oculari, occhiali e integratori.

Tra le linee di business cedute c’è quella oftalmica

Sanifarma, con sede a Roma, opera nella commercializzazione di lenti a contatto e integratori alimentari distribuiti in farmacie e parafarmacie. Nel 2023, la società ha registrato una quota di mercato, del 70% nella vendita di lenti a contatto (con 8 milioni di unità vendute). E del 35% per le soluzioni per lenti (fonte IQVIA).

Vendute anche Contacta e Correct con diverse gamme di soluzioni

Fidia Farmaceutici ha un headquarter ad Abano Terme (PD). Diistribuisce prodotti in aree strategiche quali joint care, skin care, eye care, aesthetic care, specialty care, regenerative care e primary care. Nel 2022, Fidia ha generato ricavi per € 412 milioni a livello consolidato con 1.500 persone impiegate. La rete di Fidia si estende in oltre 100 Paesi al mondo, con partner e distributori nei settori farmaceutico e biomedico. Nonché filiali situate in mercati strategici.

Dalle lenti a contatto agli anti zanzara

Nello specifico, l’operazione è consistita nell’acquisto di una NewCo denominata “Fidia Healthcare S.r.l.” in cui Sanifarma aveva conferito un ramo d’azienda. E’ stata ceduta la linea oftalmica, che comprende il marchio Contacta tra i leader di mercato per il benessere degli occhi nel canale delle farmacie. Inoltre il brand Correct, che includono diverse gamme di lenti a contatto, soluzioni e gocce oculari, accessori e occhiali da vista e sole. A questa si aggiungono le linee integratori e punture di insetti, zanzare e meduse.

Nel contesto dell’operazione, Fidia Farmaceutici è stata assistita per gli aspetti finanziari dal team di M&A Advisory di Ethica Group coordinato da Giorgio Carere. Per gli aspetti legali da Curtis, con un team composto da Alfonso de Marco e Luca Airaghi. E per la tax e financial due diligence da Spada Partners con Cristiano Proserpio, Guido Sazbon, Massimo Fagioli e Roberto Stagnaro.

Sanifarma è invece stata assistita da Clearwater International (M&A Advisor). Il team era composto da Andrea Pagliara, Silvia Stricchi e Edoardo Grossi. E inoltre dallo Studio Bonanno Associati, specializzato nelle operazioni straordinarie di carattere fiscale, societario e finanziario. Sebastiano Bonanno, Luigi Lodolo e Marco Galanti hanno curato gli aspetti finanziari e fiscali. Ha collabrato anche lo Studio legale FDG&A Professionisti Riuniti con i partner Francesco Di Giovanni e Ugo Frezza.

Chi è Ethica Group

E’ una realtà indipendente specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento diretto nel capitale di rischio di imprese italiane. Le attività del gruppo comprendono l’M&A Advisory, il Debt Advisory, l’ECM Advisory e l’Equity Investments. Si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle proprie aree di competenza. Dal 2010 il gruppo ha completato numerose operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi gruppi internazionali. E inoltre investitori istituzionali italiani ed esteri con una prospettiva di medio-lungo termine.

Chi è Clearwater International

E’ un Gruppo leader nell’Advisory posizionato tra i primi 10 operatori di M&A in Europa per numero di operazioni. Il Gruppo è attivo nell’M&A, nel Debt Advisory. Ha completato con successo più di 2400 operazioni per un controvalore complessivo superiore a 140 miliardi di Euro negli ultimi 20 anni. Conta oltre 400 professionisti in 17 uffici in Europa, Nord America e Asia.