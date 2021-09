Federica Ortalli nuovo ceo di Busy Bees

Busy Bees con 30 nuovi centri in Italia tra asili nido e scuole d’infanzia ha nominato Federica Ortalli nuova ceo Italia. Il network ha un fatturato prospettico consolidato di €15 milioni e un EBITDA in eccesso di €2 milioni.

Il network include asili privati e strutture aziendali aperte anche al pubblico che servono 1520 famiglie impiegando 400 persone di cui il 97% rappresentato da donne. E’ presente in 4 regioni italiane e prevede un’ulteriore crescita attraverso nuove aperture e acquisizioni.

Sotto la guida di Federica Ortalli, Busy Bees Italia grazie alla proposta formativa bilingue e musicale, vuole diventare un punto di riferimento per famiglie e istituzioni.

Federica Ortalli ceo di Busy Bees

“Da settembre siamo presenti in quattro regioni italiane. Nei prossimi 5 anni si prevede un’ulteriore crescita attraverso nuove aperture e acquisizioni. Con 30 anni di esperienza abbiamo la forza per promuovere il nostro metodo educativo basato sull’apprendimento attraverso la musica anche dell’inglese.”

La gestione dei servizi essenziali per la prima infanzia è un settore che ha grande valore e grandi potenzialità di crescita e sviluppo pur non identificando un vero leader di mercato. Negli asili nido italiani ci sono in media 27 posti ogni 100 bambini sotto i tre anni. Un numero più basso della soglia minima del 33% fissata dall’Ue. L’Europa punta a «sostenere la conciliazione della vita familiare e lavorativa e promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro».

Busy Bees vuole colmare questo gap dando alle famiglie – anche in Italia – un servizio di prossimità di altissima qualità. E favorire una maggior frequenza negli asili nido che nel nostro Paese è tra i più bassi in Europa, 26,9% a fronte del 50% della Francia.

“Da Doremi a Busy Bees abbiamo fatto 28 anni di piccoli passi per diventare grandi. Accogliere la proposta di entrare a far parte del network internazionale di Busy Bees è stata una sfida irrinunciabile. Ho capito che l’intera squadra vede in ogni bambino una persona ricca di potenzialità che aspettano solo di essere espresse”.

Il partner finanziario Sinaxia

Rappresentata dal managing director Nathan Sutton, Sinaxia ha collaborato con Busy Bees Ltd e Ontario Teachers’ Pension Plan studiando il mercato degli asili nidi e scuola d’infanzia. Dal 2019 ha trovato, acquisito e consolidato le società nel gruppo, e continua a gestire assieme al management l’ampliamento del gruppo Italiano.

