Federica Forest a capo di Ethenea e MainFirst Italia

Federica Forest è la nuova responsabile per il mercato italiano di FENTHUM S.A., partner ufficiale per i fondi di ETHENEA Independent Investors S.A. e MAINFIRST Asset Management.

Fornire un servizio di eccellenza

Nel suo nuovo ruolo di Director Business Development Services – Italy, Federica rappresenterà le gamme di fondi di Ethenea e MainFirst. In questo compito sarà supportata da Elena Ganem (Director Business Development Services) e Marco Seminerio (Global Head of Business Development).

Una formazione a 360° per Federica Forest

Laureata in Economia, Management e Finanza Internazionale all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in International Management all’Università di Strathclyde a Glasgow (UK). Ha iniziato nel settore dell’asset management nel 2016, lavorando in abrdn come Associate Director Business Development a Francoforte sul Meno ed Edimburgo.

Chi è ETHENEA Independent Investors S.A

E’ una società di gestione di fondi d’investimento indipendente da istituzioni bancarie, basata in Lussemburgo. La società è specializzata nella gestione attiva di fondi multi-asset e offre interessanti soluzioni d’investimento a investitori con diversi profili di rischio.Minimizzato, bilanciato, con focus sull’azionario e opportunistico.