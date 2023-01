Federbeton ha un nuovo Dg

Federbeton, la Federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, ha un nuovo Dg. Si tratta di Nicola Zampella, che fa parte del mondo associativo del settore dal 2005. Zampella inoltre è anche Direttore Generale di Aitec, l’Associazione che all’interno di Federbeton rappresenta l’industria del cemento.

«Nicola Zampella è professionista cresciuto in Federbeton, con una profonda conoscenza delle dinamiche confindustriali e del nostro settore. Saprà offrire alla nostra Federazione ulteriore stabilità operativa”. Ha detto Roberto Callieri, Presidente di Federbeton.

L’importanza che la filiera del cemento e del calcestruzzo

«Questo nuovo incarico mi onora e al tempo stesso è una sfida stimolante, che affronterò con dedizione ed entusiasmo. Sono consapevole dell’importanza che la filiera del cemento e del calcestruzzo ricopre per lo sviluppo economico e sostenibile del nostro Paese”. Ha dichiarato Nicola Zampella, neodirettore generale di Federbeton.

Chi è Zampella

Classe 1971, Nicola Zampella è laureato con lode in Economia e Commercio alla Luiss e ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi. Nel 2005, dopo otto anni di esperienza presso importanti realtà come Ernst&Young, PWC e Banca Intesa, approda in Aitec in qualità di dirigente responsabile dell’Area Economica. Si è occupato dell’elaborazione di statistiche, analisi e previsioni di mercato, nonché della gestione di progetti speciali. Dal gennaio 2018 ha esteso le sue responsabilità alla gestione delle relazioni esterne. E inoltre all’accreditamento istituzionale di Federbeton, contribuendo alla definizione di misure a tutela delle imprese energivore.