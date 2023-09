Evoca Group si affida a Jochen Fabritius

Evoca Group, produzione di macchine da caffè professionali, annuncia tre cambiamenti nel CdA.

Andrea Zocchi, dopo aver ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer e quindi Chief Executive Officer, ha deciso di dimettersi dalla carica di CEO, rimanendo nel CdA. Durante questo periodo, ha guidato con successo il Gruppo nella sua trasformazione in leader mondiale nella produzione di macchine da caffè professionali. Ha realizzato sette acquisizioni effettuate dal 2017. Zocchi ha guidato l’azienda nella crisi del COVID-19, portando a termine una necessaria riorganizzazione per creare una piattaforma per la crescita futura.

Jochen Fabritius succede ad Andrea Zocchi come CEO di Evoca ed entra a far parte del CdA. E’ stato CEO di MBCC Group dal 2020 fino alla sua vendita a Sika AG nel 2023. Prima di unirsi a MBCC, ha lavorato per Xella Group, prima come Chief Operating Officer dal 2014 e poi, dal 2017, come CEO. Durante gli incarichi di Fabritius, sia MBCC che Xella erano di proprietà di società controllate da Lone Star Funds. Ha lavorato per 15 anni presso la società di consulenza McKinsey & Company.

Il Gruppo Evoca ha inoltre annunciato oggi le dimissioni di Mark E. Keough dalla carica di Presidente del CdA, in seguito della sua decisione di ritirarsi. È sostituito da Dominik Halstenberg nella posizione di Presidente del CdA. Contestualmente viene assegnato un seggio aggiuntivo nel CdA a Michael Kolbeck. Il CdA dà inoltre il benvenuto a Jochen Fabritius come CEO, a Dominik Halstenberg come Presidente e a Michael Kolbeck come nuovo membro del CdA.