Enzo Quarenghi Ad di Amex Italia

Il nuovo CEO Quarenghi oltre a guidare le divisioni consumer e business nel mercato locale, supervisionerà anche le attività delle joint ventures di American Express in Svizzera e in Medio Oriente.

Enzo Quarenghi si unisce ad American Express dopo un incarico nell’azienda Valentino come Chief Client and Technology Officer. In questa posizione era responsabile del rafforzamento della strategia client-centric del brand, oltre al rinnovamento dell’infrastruttura tecnologica. Prima di entrare in Valentino, ha ricoperto il ruolo di AD per l’Italia di Visa.

Un ritorno in Amex

E’ la sua seconda esperienza in American Express, avendo lavorando in azienda dal 2006 al 2019. In questo periodo ha occupato diversi ruoli di leadership, e ha fatto parte del Cda. In precedenza ha anche rivestito posizioni di responsabilità in Ernst & Young e Accenture, lavorando per clienti di diversi settori tra cui servizi finanziari e lusso.

Rafa Marquez President International Card Services

“Sono lieto di dare il bentornato a Enzo in American Express in questo importante ruolo. Enzo è un leader competente e inclusivo, e vanta un significativo percorso nei pagamenti digitali e nello sviluppo di strategie di customer engagement. La sua esperienza nel guidare la crescita gli sarà utile per continuare il forte slancio del business in Italia e per realizzare il potenziale delle nostre joint ventures in Medio Oriente e in Svizzera”.

Nato e cresciuto a Torino, Quarenghi ha conseguito una laurea in Ingegneria Aerospaziale all’Università La Sapienza di Roma.