Elisa Peroli governerà Villa La Massa

Elisa Peroli è il nuovo General Manager di Villa La Massa, Hotel 5 stelle lusso alle porte di Firenze,

parte del Gruppo Villa d’Este Hotels. Avrà la responsabilita dell’organizzazione, della gestione e del coordinamento di tutta la struttura ricettiva. Sia per quanto riguarda le risorse economiche, sia per i servizi e il personale. Questo grazie alla pluriennale esperienza nel settore Events e F&B di catene alberghiere del lusso a livello internazionale.

Peroli, globtrotter dell’Hotellerie

Veneta, classe 1977, inizia la sua carriera professionale nel Gruppo Four Seasons Hotels

and Resorts. Ricopre ruoli di responsabilità in diverse destinazioni in Italia e nel mondo,

come Londra, Los Angeles, Sydney, Doha, Atene e Firenze. Da Assistant Restaurant

Manager presso il Four Seasons Hotel di Los Angeles, a Bar Manager al Four Seasons

Hotel di Sydney.

L’Amministratore Delegato del Gruppo è Davide Bertilaccio

Dopoessere stata Restaurant Manager presso il Four Seasons Hotel di Doha. Dopo un

periodo all’estero, Elisa torna in Italia come Director of Catering al Four Seasons Hotel di

Firenze. Un ruolo che ricopre dal 2008 al 2018. L’anno dopo entra al Four Seasons Astir Palace Hotel Athens con il ruolo di Director of Catering & Conference Services. Nell’ultimo periodo, torna nuovamente in Italia, per entrare al Four Seasons Hotel di Firenze come Director of Events. Determinazione, entusiasmo, grandi capacità di relazione sono alcune delle caratteristiche per le quali Elisa è stata chiamata a dirigere Villa La Massa,.

Villa La Massa

Villa La Massa è parte di Villa d’Este Hotels, che comprende anche Villa d’Este, l’iconico albergo 5

stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como. E inoltre i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel

Barchetta Excelsior, nel centro di Como affacciati sul lago. La proprietà, risalente al XIII secolo, è

immersa in 10 ettari di parco e si trova sulle rive dell’Arno, a pochi km da Firenze. Offre 51 camere e

suite suddivise tra 5 ville e 3 appartamenti privati.

Ha due ristoranti: Il Verrocchio, con la sua cucina tradizionale e toscana, e L’Oliveto Bistrot & Pool Bar, aperto nei mesi estivi, dall’atmosfera casual. Il Bar Mediceo, con i suoi affreschi del XIX secolo, è invece il luogo ideale per un aperitivo.

L’Hotel comprende inoltre una splendida piscina esterna riscaldata, immersa nello splendido

panorama del Chianti, e l’Arno SPA, costruita nelle antiche cantine dell’Hotel. Con area relax, sauna,

bagno turco, docce emozionali, vasca romana con idromassaggio, palestra e cabine per trattamenti.