Electrospider sbarca negli USA con la biostampante

Bio3DPrinting, società controllata da SolidWorld Group, fornirà ad uno dei più importanti ospedali della Contea di New York la piattaforma di Electrospider. Si tratta della prima biostampante 3D per la creazione di tessuti umani impiantabili. SolidWorld Group azienda a capo del Gruppo Bio3DPrinting – business unit medicale – ha firmato la fornitura per la piattaforma di Electrospider. La prima biostampante 3D multiscala e multimateriale ideata per la creazione di tessuti umani impiantabili.

La consegna avverrà nei primi mesi dell’anno 2024

La consegna avverrà non prima di aver portato a termine gli aggiornamenti di intelligenza artificiale relativi al sistema di stampa. Necessari per prevenire imprecisione nella realizzazione del prodotto finale. Una volta in funzione, partendo dalle cellule sviluppate dai pazienti, l’ospedale newyorkese utilizzerà la tecnologia Electrospider. Lo farà sia per la ricerca oncologica che per la stampa di tessuti umani complessi che verranno poi impiantati nei soggetti beneficiari.

Roberto Rizzo, Presidente di SolidWorld Group

«Per la nostra controllata Bio3DPrinting si tratta della prima commessa ricevuta dagli USA, mercato di primario interesse per tutto il settore biomedicale e tecnologico. Grazie al profondo know-how societario, oltreoceano Electrospider potrà essere utilizzata per la ricerca oncologica. E anche per la realizzazione di un biological twin dei tessuti dei pazienti ospedalieri. Ha superato i numerosi e approfonditi test americani necessari al suo funzionamento in ambito sanitario locale. Questo conferma l’importanza sul mercato di questa nuova tecnologia che mira a rivoluzionare il futuro del settore biomedicale e non solo».

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all’inizio degli anni 2000 dall’ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 9mila imprese clienti.

Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, biostampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l’acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l’operazione di conferimento di un ramo d’azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili. Nel primo semestre 2023 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 33,1 milioni di euro, un valore della produzione per circa 35,2 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,8 milioni di Euro. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D).

