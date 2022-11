Edmondo Piccaglia sale in SENEC

Edmondo Piccaglia, già Sales Manager per il Centro Italia, ha assunto l’incarico di Responsabile Sviluppo Mercato C&I (Commercial & Industrial) per SENEC Italia.

Piccaglia avrà il compito di coordinare i nuovi servizi offerti da SENEC in ambito PPA (Power Purchase Agreement), Comunità Energetiche ed EPC (progettazione e costruzione impianti). Si occuperà di definire gli obiettivi, monitorare gli avanzamenti ed elaborare le offerte nell’ambito del fotovoltaico industriale e commerciale. Inoltre, sarà sua responsabilità formare e dare supporto pre e post vendita agli area manager di SENEC Italia in questo settore.

Piccaglia si occupa di energie rinnovabili ormai dal 2009, come Senior National Sales Manager per Agatos S.p.A Passando quindi per l’esperienza con il gruppo AIMAG, per approdare infine in SENEC, di cui fa parte da inizio 2021.

“Con questo nuovo ruolo vogliamo garantire un’offerta più completa e diversificata. Offerta in grado di coprire più aree di business. E inoltre di sviluppare quei segmenti dove il settore del fotovoltaico, con le nuove normative sui PPA e sulle CER, prospetta le maggiori evoluzioni. SENEC vuole essere tra gli attori principali in Italia nel panorama dell’autosufficienza energetica. Competenza ed esperienza di Piccaglia ci supporterà in questo obiettivo”.

Chi è SENEC

Con sede a Lipsia (Germania), dal 2019 sviluppa e produce sistemi intelligenti di accumulo. L’azienda è tra i leader nel settore dell’accumulo con oltre 100.000 sistemi venduti. Offre soluzioni a 360° per incrementare l’autosufficienza energetica e raggiungere la massima autonomia e flessibilità nella gestione dell’energia (moduli fotovoltaici, soluzione energetica SENEC.Cloud, stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

E’ stata più volte premiata da EuPD Research come Top PV Brand Power Storage. Ha ricevuto il marchio “Top Power Storage 2018” dalla rivista Edison, il titolo di “Campione di crescita 2017” dalla rivista Focus. E’ stata inoltre insignita con il Premio per l’Eccellenza Tedesca. La filiale italiana, SENEC Italia, è nata a maggio 2017 e ha sede a Bari e Milano. Nel 2018, SENEC è stata acquisita da EnBW, una delle maggiori aziende di fornitura di energia in Germania, con oltre 100 anni di storia: Ma anche 5,5 milioni di clienti ed un fatturato 2021 di 32,2 miliardi di euro. La mission di SENEC è offrire, con soluzioni incentrate sull’accumulo, la libertà di produrre, utilizzare e condividere la propria energia sostenibile.