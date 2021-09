EasyHunters: Pmi a caccia di Remote Working Manager e digital marketing

Secondo EasyHunters le aziende stanno ricercando Remote Working Manager. Ovvero professionisti in ambito IT, esperti digital & marketing e responsabili di sviluppo del business.

Crescono del 20%, a livello generale, le richieste delle aziende di nuovi professionisti. Le maggiori opportunità si concentrano negli ambiti che sono stati meno toccati dall’emergenza Covid19: hi-tech & digital, marketing e sviluppo del business.

Francesca Contardi managing director di EasyHunters

“Dal nostro osservatorio emerge che le aziende hanno ricominciato ad assumere e questo trend si confermerà anche nei prossimi mesi. Le maggiori opportunità si concentrano nei settori del digital, hi-tech, sales & marketing. Nei prossimi mesi ci sarà la possibilità di cogliere nuove sfide professionali. E in alcuni casi migliorare la propria posizione sia dal punto di vista di carriera, sia dal punto di vista economico”.

Remote working tra i cinque profili più ricercati

I cinque profili più ricercati dalle aziende in questo momento sono legati ai settori IT, Digital, Sales & Marketing. In particolare, ci sono ottime opportunità per professionisti IT (soprattutto per tutto il comparto AWS, Salesforce e Microsoft Azure). Manager che che sappiano relazionarsi con i clienti (nel marketing, nell’e-commerce e nei servizi post vendita) oppure catalogare, analizzare grandi quantità di dati.

Le ral in ambito IT sono sicuramente tra quelle con maggiore crescita. Questo dipende da due fattori: competenze specializzate e scarsità di offerta di sul mercato a fronte di una domanda sempre maggiore. Per i profili junior parliamo di retribuzioni annue lorde tra i 30.000 e i 35.000 euro. Mentre coloro che hanno tra i 7 e i 10 anni di esperienza possono superare anche i 60.000 euro.

Servono professionisti in grado di coordinare le attività di marketing, comunicazione, immagine online ed e-commerce indispensabili per qualunque azienda, di ogni settore e dimensione. Sui profili digital si sta assistendo a crescite per chi è in grado di guidare le aziende nel processo di trasformazione digitale.

Dia 28mila agli 80mila euro l’anno lordi

Un profilo junior può guadagnare tra i 28.000 e i 35.000 euro lordi all’anno. Un valore che sale tra i 50.000 e gli 80.000 per chi ha tra i 7 e i 10 anni di esperienza ed ha responsabilità anche del comparto marketing.

Soprattutto in tempi difficili le aziende non possono fare a meno di vendere. Quindi chi si occupa di sviluppo del business (online ed offline) vede, anche in questo momento, aumentare la propria employability.

Remote Working Manager da 50mila euro

“C’è poi una nuova figura che potremmo definire nativa Covid-19: il Remote Working Manager. Per semplificare, si può considerare un’evoluzione del ruolo di HR Manager. Un professionista capace di gestire efficacemente i collaboratori in smart working, i fornitori esterni e i clienti che si trovano in paesi diversi, magari con fusi orari differenti. Coordinare i vari team, spesso dislocati in diverse parti del mondo.

E fare in modo che raggiungano gli obiettivi. Essendo un ruolo nuovo – spesso si inseriscono risorse che hanno già avuto esperienza nel mondo HR – lo stipendio è già posizionato intorno ai 40.000 – 50.000 euro annui lordi. In questo caso, l’esperienza nella gestione delle persone e la capacità di utilizzare al meglio gli strumenti tecnologici sono requisiti imprescindibili”.

