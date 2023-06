Dove gliele lascio le chiavi del B&B?

Consegnare le chiavi ai clienti dei B&B non più un problema

Più di 30 mila B&B in Italia danno lavoro a circa 45 mila persone, per un totale di 10.5 milioni di pernottamenti e un fatturato complessivo di oltre 350 milioni di euro. Gestite prevalentemente da donne (65,2%), oltre due terzi delle strutture sono abitazioni indipendenti, ville o case isolate in campagna. L’accoglienza a volte è un problema perché il proprietario. Nel 70% dei casi non svolge questo lavoro in modo imprenditoriale e riscontra spesso difficoltà a incontrare il cliente per la consegna delle chiavi.

Impostando una combinazione per il self check-in e ritiro chiavi

Sacar propone a proprietari e gestori di B&B, le cassette che permettono grazie all’impostazione di una combinazione, di ritirare le chiavi e fare il self check-in in modo autonomo. E soprattutto in orario notturno o lavorativo: una soluzione comoda, veloce e molto apprezzata.

Marco D’Adda, Responsabile Commerciale e Ricerca & Sviluppo Sacar

“Operare nel comparto della sicurezza implica una assunzione di responsabilità nei confronti del cliente, dal punto di vista dell’affidabilità dei prodotti. Si tratta di un settore molto tecnico che richiede esperienza, competenza e assistenza. Qualità che abbiamo acquisito arricchita dall’introduzione delle cassette distribuzione chiavi”.

Chi è Sacar

Da oltre 50 anni è specializzata nell’allestimento di settori espositivi per ferramenta e componentistica d’arredamento dedicati a centri self-service per bricolage e fai da te. 8000 referenze, collaboratori e partner qualificati e un ampio portfolio di clienti nazionali, è leader nel settore di riferimento. La nuova sede di Meda (MB) si sviluppa su oltre 5000 mq, dotati di impianti energetici a basso impatto ambientale. E inoltre da macchinari d’avanguardia e magazzino automatizzato.

Focus sulla salvaguarda dell’ambiente

L’attuale focus dell’azienda infatti è rappresentato dall’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Da oltre 15 anni inoltre sono stati ridotti al minimo i consumi energetici, l’immobile è stato dotato di pannelli solari. Inoltre viene utilizzata la bioplastica PLA (acido polilattico) per il confezionamento e l’imballaggio dei prodotti di minuteria e ferramenta.