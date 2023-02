Dike Legal accoglie Lorenzo Vigevano

Dike Legal allarga il team di professionisti con l’ingresso dell’Avv. Lorenzo Vigevano nel ruolo di Senior Associate.

Si tratta di una boutique legale specializzata nella Proprietà Intellettuale e Industriale e nelle Nuove Tecnologie. Lorenzo Vigevano, è già stato consulente esterno dello Studio, e vanta un’ampia esperienza internazionale in tema di marchi e Proprietà Intellettuale. Assiste diversi clienti nella tutela dei diritti d’autore, in Italia e all’estero, in sede giudiziale e stragiudiziale, nonché nella tutela del design, e dei segreti industriali.

Maria Francesca Quattrone, Fondatrice dello studio Dike Legal, insieme al partner Giovanni Musitano, apprezza la vocazione anglosassone di Vigevano. E inoltre la sua familiarità con il diritto internazionale che arricchisce e rafforza le competenze interne in materia di IP, nuove tecnologie e trasformazione digitale. Tre practice di nicchia per le quali Dike Legal è riconosciuta dal mercato e su cui continua a puntare ed investire fortemente.

Dike Legal è specializzata in tutti i settori della proprietà intellettuale e industriale ed in particolare nel diritto dei media e delle nuove tecnologie. E anche dell’arte, della musica e dello spettacolo e nelle tematiche di privacy.

Lo Studio è stato fondato nel 2009 dall’Avv. Maria Francesca Quattrone ed oggi ha in Italia tre sedi a Roma, Milano e Reggio Calabria. E’ composto da 13 professionisti e si avvale della consulenza di noti docenti universitari in materie connesse al core business dello Studio. Come diritto dell’Unione europea, diritto della concorrenza, diritto del lavoro, diritto amministrativo e diritto commerciale.