Dentons accoglie Luigi Costa

Lo studio legale Dentons annuncia l’ingresso dell’avvocato Luigi Costa come partner del dipartimento di Banking and Finance per il lancio della business unit Project, Energy and Infrastructure.

Con questa unit Dentons mira a presentare un’offerta unitaria, integrata e strutturata di servizi legali in un settore in forte crescita, grazie anche alla spinta del PNRR. E inoltre della transizione energetica, quale quello delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. E risponde all’esigenza del mercato di poter fare affidamento su consulenti legali in grado di gestire progetti complessi nella loro interezza.

Luigi Costa, che proviene da Norton Rose Fulbright, ha maturato una vasta esperienza in Italia e all’estero nell’assistenza a istituti finanziari. Ma non solo. Anche in fondi d’investimento, investitori privati e IPP, appaltatori, gestori e sviluppatori su progetti infrastrutturali ed energetici con specifico riferimento agli aspetti di diritto finanziario, di diritto societario e della contrattualistica di progetto.

Luigi Costa entra in Dentons con un team composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall’associate Silvia Lazzati e dalla trainee Alice Bixio. Sarà Co-Head della nuova business unit insieme al partner Carsten Steinhauer. Terzo socio della nuova unit è Giovanni Diotallevi, coordinatore del gruppo di Project Finance Europe.

La nuova unit Project, Energy and Infrastructure conterà da subito 12 professionisti con competenze diversificate e complementari. Saranno in grado di fornire assistenza completa e integrata ai clienti del settore energy e infrastrutture su ogni aspetto dei loro progetti. Dalle strutturazione e sviluppo ai permitting, project finance e project bond, M&A e W&I, construction, O&M, revamping & repowering. Grazie anche alla struttura full service dello Studio la nuova unit lavorerà a stretto contatto con il team di Public Policy & Regulatio. Un team che conta ulteriori 10 professionisti coordinati dai partner Federico Vanetti e Ilaria Gobbato.